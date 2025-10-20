Проєкт з очищення від дамб трьох приток Тиси став найуспішнішою природоохоронною ініціативою Європи 

Проєкт з очищення від дамб трьох приток Тиси – потоків Квасний, Богдан та Білий, став переможцем серед найуспішніших природоохоронних ініціатив Європи зі звільнення річок від штучних перешкод Dam Removal Award 2024. Про це повідомляють на сторінці Карпато-Дунайської програми, яка спільно з Карпатським біосферним заповідником реалізувала цей проєкт. Тепер річки знову повернулися у свої природні русла.

— Вільна річка – це модель, яка дає можливість зберегти біорізноманіття, туристичну, а також, у випадку надзвичайних ситуацій, транспортну інфраструктуру, покращити якість води, підтримати економічну активність в регіоні, доступ туристів до природних територій, а також зменшити ерозію та повені на річках, — каже Богдан Проць, директор ГО “Дунайсько-Карпатська Програма”.

Богдан Проць розповів Varosh: проєкт можна було продовжувати на Закарпатті, річки, які потребують звільнення від дамб є, однак команді було дуже важко домовитися з лісницвами:

— В межах Карпатського заповідника і прилеглих територій, які належать лісовому господарству, є деякі дамби, які потребують розчистки. Але коли ми почали з ними (лісовими господарствами, — ред.) говорити, то побачили, що домовитися надзвичайно складно. Вони це розглядають, ніби ми якусь хочемо від того особливу користь мати. Тобто, складно нам було

розмовляти з людьми, які не розуміють суті питання, — каже Богдан Проць.

Перемога команди у конкурсі забезпечила їм 20 000 євро на підтримку наступної ініціативи зі знищення дамб — у водозборі річки Прип’ять: Уж, Стохід, верхів’я Прип’яті.

Над звільненням трьох приток Тиси з Дунайсько-Карпатською Програмою працювала ціла команда — партнери з Карпатського біосферного заповідника: Чорногірське Природоохоронне науково-дослідне відділення, Марамороське Природоохоронне науково-дослідне відділення та Богдан-Петроське відділення заповідника. Зробили це в рамках проєкту ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” “Знесення трьох штучних дамб в Україні в умовах війни”.

За даними Dam Removal Europe у 2024 році в Європі було знято щонайменше 542 дамби у 23 країнах і серед них — проєкт із Закарпаття. Більше про нього можна подивитися у відео.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ГО “Дунайсько-Карпатська Програма”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.