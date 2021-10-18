Проєкт «Втрачений Ужгород: відеоверсія» завершився показом 30-хвилинного фільму

Десять історій в одному фільмі. Команда проєкту «Втрачений Ужгород: відеоверсія» презентувала 30-ти хвилинний одноіменний web-фільм, який став підсумком роботи команди. Фільм журнального типу, де зібрані короткі історії, які систематизовані за спільними ознаками: архітектурні будівлі, люди мистецтва, творчі династії.

Відтепер в мережі Інтернет у вільному доступі можна подивитися якісний україномовний продукт про історію старого Ужгорода.

На презентацію фільму прийшли учасники і партнери проєкту, екскурсоводи міста та туризмознавці, люди, яких цікавить Ужгород і його збереження.

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Протягом червня-жовтня цього року в Ужгороді тривала реалізація проєкту «Втрачений Ужгород відеоверсія». Добре знайомий читачам інформаційного сайту «Про Захід» проєкт «Втрачений Ужгород» цьогоріч вийшов на новий етап, вигравши спільно зі Закарпатським інформаційним центром грант Українського культурного фонду. Новий проєкт, який назвали «Втрачений Ужгород: відеоверсія» посів третє місце у своїй категорії, отримавши понад 1 млн. грн. фінансування УКФ для реалізації.

Партнером проєкту виступив Заслужений академічний Закарпатський народний хор під керівництвом Наталії Петій-Потапчук.

У рамках проєкту команда відзняла 10 міні-фільмів, екранізувавши 10 історій, написаних раніше для «Втраченого Ужгорода». Відібрали історії, які показали, наскільки поліетнічним, мультикультурним та цікавим був Ужгород кінця ХІХ-початку ХХ століття.

«Лехаім» – історія синагоги-філармонії. Доля цих стін – це історія цілого народу, який великою громадою жив в Ужгороді на початку минулого століття.

«Брати і музика» – історія ромських музикантів братів Лані. Славні сторінки їхнього життя і міська слава мали сумний фінал у вигляді загублених могил на центральному кладовищі.

«Український дім» – про будинок товариства «Просвіта». Ви навіть не уявляєте, який громадський простір мав Ужгород 100 років тому!

«Не міфічна історія» – епізод про «Відпочиваючого Гермеса». Цей античний бог отримав в Ужгороді і свою історію, і свою легенду. Про це ви не прочитаєте у шкільному підручнику!

«Майстер спогадів» – про міського фотографа Іштвана Качурека. Він лишився в історії тисяч сімейних фотоальбомів, відкрив для містян таємничий і заборонений жанр ню…

«Музичні Кофмани» – про одну з ужгородських музичних родин. Династія, яка дала міступотрапила в міжвоєнну турбулентність і зникла, залишивши чимало таємниць.

«Скоб» – епізод присвячений до 100-річчя Пласту на Закарпатті. Передумови, стрімкий розвиток, вага в суспільстві, збереження традицій.

«Стіни Лілі» – про ужгородку Лілі Орсаг, найвідомішу художницю-сюрреалістку Угорщини. Її шлях – від розкішного життя в Ужгороді через єврейське гето до посмертного визнання неймовірного таланту.

«Соло Віри» – історія життя першого завуча та засновниці двох відділів Ужгородського державного музичного училища Віри Ромішовської.

«Наша Еллада» – розповідає про «грецький» слід в історії міста. Що за етнос поселився в Ужгород після великого завоювання османами Балканів?

Разом із тим, команда намагалася звернути увагу на болючі багаторічні проблеми: критичний стан будівлі колишньої синагоги – нинішньої філармонії, захаращеність старовинного кладовища на вулиці Капушанській, сміття на території колишнього гетто.

Ведуча проєкту Тетяна Літераті бачить у приверненні уваги до проблемних об’єктів важливу мету.

«Ми хочемо, аби цей проєкт дарував не лише знання про історію міста, а мав і практичну користь, допоміг зберегти те, що старовинний Ужгород ще не втратив. Наша мета – збережений Ужгород, ми дуже хочемо, аби глядачі побачили унікальність цього міста, його багату історію і традиції. Ми не руйнуємо те, що дуже любимо. Тож ми хочемо, аби ужгородці любили своє місто», – сказала авторка проєкту «Втрачений Ужгород».

Трохи статистики:

62 – людей безпосередньо долучились до проєкту ( з них 4 родини)

18-ть локацій для зйомок

4 музичні композиції були спеціально записані для проєкту.

Проєкт «Втрачений Ужгород: відеоверсія» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.