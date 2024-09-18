Покращити видимість, посилити роль дівчат і жінок з інвалідністю та сприяти створенню робочих місць для них — такий проєкт почав діяти в Ужгороді. Аби розповісти про дівчат та жінок з інвалідністю, для 100 студентів УжНУ проведуть зустріч “Жива книга” з паралімпійськими чемпіонами Надією Дьолог та Андрієм Демчуком, а також громадською діячкою Наталією Шишолік. Проводять захід у межах проєкту «Надихаючі дівчата».

— Одна з наших мрій — працевлаштування дівчат і жінок з інвалідністю, в тому числі і з ментальною інвалідністю, — розповіла Varosh Леся Носенко, голова організації «Мрія в дії», яка впроваджує проєкт. — В нашій команді є дуже хороші мотиваційні тренери — це і Надія Дьолог, і Марія Симкович і ще ряд фахівчинь.

До жовтня команда проводить ряд мотиваційних заходів, спілкуючись з молоддю, “щоб інклюзія справді була здорова, щоб у суспільстві не було цього поділу”, — каже Леся Носенко. Наразі команда навчає дівчат та жінок з інвалідністю в інклюзивній майстерні-кав’ярні «Янгол» володінню комунікацією, правовій підтримці, навичкам баристи, офіціантки. Інформацією про дівчат, про їхні успіхи діляться через соцмережі.

Контакти з обласним центром зайнятості команда налагодила, але наразі дівчат тільки готують до кроку з працевлаштуванням та роботодавцями.

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— Цей процес трохи затримується, тому що ми адаптовуємо наші навчальні програми: дівчата з ментальними порушеннями потребують частішого повторення матеріалу, — пояснила голова ГО. — Вони потребують іншої методики, потребують тісної співпраці з роботодавцем до початку роботи.

Благодійна організація АІК (Асоціація інклюзивної країни) створили сайт “Працюй” для людей з інвалідністю і днями дівчата навчалися, як розміщувати на сайті своє резюме. Крім того, велику увагу приділяє команда питанням безпеки дівчат: з ким і як говорити, як просити про допомогу.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: «Мрія в дії»

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