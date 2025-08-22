Проєкт “Кіно-коло” та фільм про Параджанова презентували в Ужгороді в рамках “Чендей Фесту”

В рамках “Чендей Фесту”, що триває в Ужгороді, учасникам та гостям презентували проєкт національного кінопорталу “Кіно-коло” та фільм “Сентиментальна подорож на планету Параджанова” режисера Тараса Томенка.

Редактор журналу “Кіно-коло” Володимир Войтенко розповів про труднощі роботи над виданням. Часопис виходив упродовж 1997—2008 років і у 2022 році друкована версія була відновлена. З гостями також спілкувався кінокритик Сергій Тримбач.

Документальну стрічку про драматичну долю Сергія Параджанова, режисера всесвітньо відомого фільму “Тіні забутих предків”, представила акторка Римма Зюбіна. Саме вона озвучила жіночу роль у фільмі “Сентиментальна подорож на планету Параджанова”.

Інформаційну табличку в пам’ять про Івана Чендея встановили в Ужгороді

“Цей фільм поглиблено досліджує мистецький світ Сергія Параджанова, використовуючи сюрреалістичні лялькові сцени та архівні кадри для створення наративу, що розмиває межі між реальністю та уявою. Лялька у фільмі виступає в ролі оповідача, який проводить глядача через ключові моменти життя режисера, включаючи його стосунки, мистецькі конфлікти та протистояння радянським репресіям”, — йдеться в анотації до фільму.

В рамках “Чендей Фесту” гості також переглянули відеофільм “Наш Сергій Дмитрович. Геніальність професора Федаки”. Показали його в пам’ять про доктора історичних наук, письменника, багаторічного члена журі літературного конкурсу імені Івана Чендея Сергія Федаку. Подивились також фільм режисера В’ячеслава Бігуна “СвітлоТіні Івана Чендея” і вже традиційно — культовий фільм “Тіні забутих предків”, співавтором сценарію до якого є Іван Чендей.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

