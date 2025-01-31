Проєкт генплану Ужгорода: що кажуть архітектор та екологиня

В Ужгородській міській раді представили на розгляд генеральний план міста. Громадські слухання та обговорення проєкту містобудівної документації та звіту СЕО відбудуться в міськраді вже за тиждень, 7 лютого. В порівнянні з попереднім, чинним генпланом, 2004 року, на запропонованому проєкту стало значно менше зелених зон і Varosh звернувся по коментар до архітектора, члена містобудівної ради Олександра Шеби.

На його думку, в ньому є кілька помилок щодо зонування:

— Наприклад, в індивідуальному кварталі біля готелю «Дружба» досить великий пласт земельних ділянок замальований під багатоквартирне будівництво. Хоча власники цих ділянок поняття не мають про подібні рішення, і ніхто не збирався там будувати багатоквартирку із них. Подібна ж ситуація є і в мікрорайоні Садовому. Це із того, що я встиг помітити. Настільки в порівнянні з генпланом минулим, тобто тим, який тепер діє, дуже зменшилися зелені зони міста, — каже він.

Щодо зменшення зелених зон, Олександр Шеба каже, що треба враховувати той факт, що коли робився генплан 2004 року, тоді існувало таке поняття, як «землі запасу міста». І вони зафарбовувалися зеленим кольором, але не мали природоохоронного статусу. Їх тоді можна було виділяти під забудову, і це відбувалося.

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— Тепер зелені зони, звичайно, зменшилися в зв’язку з тим, що у нас йде досить серйозне будівництво в місті. Я би сказав, навіть занадто велике будівництво для такого міста, для такого розміру і такої інфраструктури. Передусім, я би на місці мешканців районів, мікрорайонів передусім звернув увагу на зонування і на якісь заплановані об’єкти, які можуть, наприклад, якимось чином порушити їхні права.

Що кажуть екологи?

Аналізуючи запропонований варіант генплану, екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук каже: “Жодної нової зеленої зони загального користування не передбачено. …На сучасний стан у місті є лише 98,54 га зелених зон загального користування, що складає жалюгідні 2,59% від усієї території (згадаймо 60-70% озелененості європейських міст). З розрахунку потреб кожного мешканця в 11 м2 зелених зон загального користування та 6 м2 внутрішньо-квартальних зелених насаджень, в Ужгороді має бути не менше 131 га зелених зон.”

Екологиня каже: в документі впадає в око інвазійне перетворення зелених зон загального користування міста у прибудинкові території елітних ЖК. Забудовується Боздоський парк, така ж участь чекає парк Перемоги з Цегельним озером у районі спорткомплексу «Юність».

Віддати під забудову планують і немалу частину водойм міста: “У місті є три основні стоячі водойми – це Чорні озера, Цегельне озеро та Радванський кар’єр, а також – річка Уж. Найкритичніша доля очікує на Чорні озера та річку Уж”, — каже Оксана Станкевич-Волосянчук.

Висловити свою думку щодо нового документа можна до 5 лютого, в письмовій формі або шляхом надіслання електронної форми на e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи. Адреса для листування: м. Ужгород, вул. Небесної Сотні, 4. Консультації за телефоном: 61-61-44.

Громадські обговорення нового Генплану обласного центру Закарпаття заплановані на 7 лютого 2025 року на 13 годину у сесійній залі Ужгородської міської ради.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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