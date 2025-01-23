Проєкт «Дрони Закарпаття», створений за ініціативи ІТ-кластера Закарпаття у партнерстві з Національною гвардією України, офіційно пройшов сертифікацію Міністерства оборони України. Відтепер це сертифікована школа зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та безпілотних авіаційних комплексів.

У рамках проєкту ІТ-кластер Закарпаття пропонує навчання пілотів за програмами, які відповідають актуальним потребам ринку та стандартам Міністерства оборони. Інструктори навчають усіх охочих теорії та практиці управління БпЛА, як результат це дає змогу ефективно використовувати безпілотні авіаційні системи у різних сферах.

«Сертифікація проєкту «Дрони Закарпаття» є підтвердженням, що наші підходи до навчання відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності, — каже Станіслав Шикалов, голова Правління ІТ-кластера Закарпаття. — Це не тільки підтримка оборони України, але й стратегічний крок у розвитку технологічного сектору Закарпаття».

“Дрони Закарпаття”: ІТ-кластер Закарпаття навчатиме пілотів дронів за донат

Основна мета «Дронів Закарпаття» — створення платформи для навчання висококваліфікованих операторів БпЛА, які зможуть впроваджувати сучасні технології у різних галузях. Школа надає можливість отримати знання про новітні інноваційні розробки, які допомагають Україні адаптуватися до сучасних викликів. Наразі, близько 20 охочих пройшли навчання. Серед них як військовослужбовці, так і цивільні. Для останніх навчання відбувається за донат, який спрямовують на виготовлення дронів для ЗСУ.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне, Закарпатська ОВА

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