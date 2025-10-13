Facebook
Новини

Прокуратура вимагає встановити охоронний статус для пралісів площею більше 527 га на Тячівщині

13 Жовтня 2025 38

Тячівська окружна прокуратура подала до суду позови проти ДП “Ліси України” (філія “Карпатський лісовий офіс”) через бездіяльність і вимагає визначити на місцевості межі пралісових пам’яток природи місцевого значення.

“Йдеться про об’єкти природно-заповідного фонду площею більше 527 га – “Праліси Плайського лісництва” (161,7 га), “Праліси Нересницького лісництва” (128,7 га), “Праліси Турбатського лісництва” (136,8 га) та “Праліси і квазіпраліс Лопухівського лісництва” (100 га)”, — каже керівник Тячівської прокуратури Сергій Зовдун.

Відсутність закріплених меж пам’яток та проєктів землеустрою спричинили неналежну охорону природних територій, кажуть в окружній прокуратурі.

Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позовні заяви.

Нагадаємо, “Карпатський лісовий офіс”, філія ДП “Ліси України”, також є відповідальним за рубки в межах території, на якій планується прокладання дороги на полонину Руну.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: Даніель Розенгрен/Карпатський біосферний заповідник

