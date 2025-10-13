Тячівська окружна прокуратура подала до суду позови проти ДП “Ліси України” (філія “Карпатський лісовий офіс”) через бездіяльність і вимагає визначити на місцевості межі пралісових пам’яток природи місцевого значення.

“Йдеться про об’єкти природно-заповідного фонду площею більше 527 га – “Праліси Плайського лісництва” (161,7 га), “Праліси Нересницького лісництва” (128,7 га), “Праліси Турбатського лісництва” (136,8 га) та “Праліси і квазіпраліс Лопухівського лісництва” (100 га)”, — каже керівник Тячівської прокуратури Сергій Зовдун.

Відсутність закріплених меж пам’яток та проєктів землеустрою спричинили неналежну охорону природних територій, кажуть в окружній прокуратурі.

Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позовні заяви.

Нагадаємо, “Карпатський лісовий офіс”, філія ДП “Ліси України”, також є відповідальним за рубки в межах території, на якій планується прокладання дороги на полонину Руну.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Даніель Розенгрен/Карпатський біосферний заповідник

