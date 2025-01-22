Прокуратура відкрила кримінальне провадження через незаконне виділення землі в Ужгороді

Депутати Ужгородської міської ради віддали зелену зону – двір по вул. Легоцького, 17 – під приватну забудову. Відповідні рішення були ухвалені на кількох сесіях торік.

Позаяк із початком повномасштабної війни у країні діє заборона на передачу землі у приватну власність, такими діями було вчинено кримінальний злочин, розповів депутат міськради, а нині військовослужбовець 68 батальйону 101 Закарпатської бригади ТрО Олександр Волосянський.

“Заборона на виділення землі не діє лише у випадках, коли йдеться про ділянки під транспортну та енергетичну інфраструктуру (наприклад, мости, дороги, електростанції). Під цю схему ужгородські депутати почали масово роздавати землю в місті. Але навіть цю схему вони реалізовують з порушенням закону і передають ділянки на фізичних осіб, хоча ст. 65 Земельного кодексу передбачає таку процедуру тільки для юридичних осіб”, – розповів Олександр Волосянський.

Цю інформацію він разом з іншим депутатом міської ради Валентином Штефаньом за зверненням мешканців будинку озвучили на прийомі в обласного прокурора. Відтак за фактом виділення землі у приватну власність було розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили Varosh у Закарпатській обласній прокуратурі, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

«У рамках провадження перевіряється інформація щодо можливого неправомірного виділення посадовцями міськради земельної ділянки по вул. Легоцького. Розслідуванням займаються слідчі ГУНП в Закарпатській області», – сказали в обласній прокуратурі.

Після отримання від міської ради всіх необхідних документів до суду подадуть клопотання про арешт ділянки. Накладення арешту дозволить обмежити користування, розпорядження ділянкою і проведення на ній будь-яких будівельних робіт.

При цьому у прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх можливих заходів реагування, щоб не допустити незаконних дій із цією ділянкою, зокрема здійснюватимуть представницькі повноваження.

Як раніше повідомляв Varosh, депутати Ужгорода відмовляються надавати матеріальну допомогу містянам, що служать у війську.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Олександра Волосянського у Фейсбуці

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