Прокуратура розпочала перевірку порушень при будівництві ВЕС на Руній на Закарпатті

Також у суді оскаржується лісорубний квиток на проведення суцільної рубки у межах заказника Шипотського лісництва, на підставі якого було вирубано частину пралісу для прокладання автомобільної дороги на Руну.

Перевірку розпочали після звернення організації “Екологія-Право-Людина” до Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора України.

“15 серпня ми звернулися зі скаргою до Спеціалізованої екологічної прокуратури щодо можливих порушень містобудівного, а також законодавства про природно-заповідний фонд (щодо будівництва ВЕС на Руній – ред.). 8 вересня отримали офіційну відповідь від Ужгородської окружної прокуратури щодо розгляду скарги та розпочатої перевірки”, – розповіла у коментарі Varosh юристка ЕПЛ Ольга Мелень-Забрамна.

У Закарпатській обласній прокуратурі у коментарі редакції повідомили, що в рамках кримінального провадження перевіряють інформацію щодо ймовірного порушення земельного законодавства під час користування земель для здійснення будівельних робіт зі спорудження фундаментів для ВЕС на полонині Руній.

“Наразі в рамках слідства проводиться земельно-технічна експертиза та встановлення можливих порушень у ході фактичного використання на правах оренди земельних ділянок задля зведення фундаментів. Також визначаються розміри заподіяних довкіллю збитків”, – уточнили в обласній прокуратурі.

Справа з оскарження лісорубного квитка – у суді

Разом із тим, Ужгородська окружна прокуратура звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправними дій з видачі лісорубного квитка на проведення суцільної рубки у межах заказника Шипотського лісництва. Наразі позовна заява прийнята до розгляду, судове засідання призначено на 16 вересня.

Як уточнила юристка ЕПЛ Ольга Мелень-Забрамна, у прокуратурі повідомили, що з відповідним позовом звернулися до суду ще 26 травня.

У позові просять суд визнати протиправними дії Західного міжрегіонального УЛМГ щодо видачі 28 лютого лісорубного квитка на проведення суцільної рубки та скасувати лісорубний квиток.

Йдеться про рубку у кварталі 3 Шипотського лісництва, де було зрубано близько 223 кубометри деревини для прокладання автомобільної дороги на полонину Руну. За цим фактом у квітні поточного року було відкрито кримінальне провадження.

«У прокуратурі повідомили, що надіслані нами матеріали також будуть використані у відкритій кримінальній справі, яка зараз розслідується», – сказала Ольга Мелень-Забрамна.

При цьому вона також уточнила, що організація нині готується оскаржувати в апеляції рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. 21 серпня, нагадаємо, суд ухвалив рішення залишити чинним детальний план територій для зведення вітроелектростанцій на полонині Руній.

Будівництво ВЕС на Руній

Як відомо, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» планує збудувати 30 вітроелектроустановок.

Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила 23 травня 2024 року. Рішення сільради у суді оскаржила Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”, аргументуючи, що детальний план територій був затверджений із порушеннями.

У січні 2025 року Міндовкілля своїм наказом призупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Без такого висновку розпочинати будівництво забудовник не має права.

Однак навесні цього року на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Їх забудовник проводить без висновку ОВД і на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування.

Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

21 серпня у Закарпатському окружному адміністративному суді відбулося підсумкове засідання за позовом ЕПЛ з оскарження детального плану територій для будівництва ВЕС на Руній. За підсумком розгляду справи суддя Ярослава Калинич відхилила позов і залишила чинним детальний план територій, затверджений Тур’є-Реметівською сільською радою.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпаття екологічне

