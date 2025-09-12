Прокуратура розпочала перевірку порушень при будівництві ВЕС на Руній на Закарпатті

Також у суді оскаржується лісорубний квиток на проведення суцільної рубки у межах заказника Шипотського лісництва, на підставі якого було вирубано частину пралісу для прокладання автомобільної дороги на Руну.
Перевірку розпочали після звернення організації “Екологія-Право-Людина” до Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора України.
“15 серпня ми звернулися зі скаргою до Спеціалізованої екологічної прокуратури щодо можливих порушень містобудівного, а також законодавства про природно-заповідний фонд (щодо будівництва ВЕС на Руній – ред.). 8 вересня отримали офіційну відповідь від Ужгородської окружної прокуратури щодо розгляду скарги та розпочатої перевірки”, – розповіла у коментарі Varosh юристка ЕПЛ Ольга Мелень-Забрамна.
У Закарпатській обласній прокуратурі у коментарі редакції повідомили, що в рамках кримінального провадження перевіряють інформацію щодо ймовірного порушення земельного законодавства під час користування земель для здійснення будівельних робіт зі спорудження фундаментів для ВЕС на полонині Руній.
“Наразі в рамках слідства проводиться земельно-технічна експертиза та встановлення можливих порушень у ході фактичного використання на правах оренди земельних ділянок задля зведення фундаментів. Також визначаються розміри заподіяних довкіллю збитків”, – уточнили в обласній прокуратурі.
Разом із тим, Ужгородська окружна прокуратура звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправними дій з видачі лісорубного квитка на проведення суцільної рубки у межах заказника Шипотського лісництва. Наразі позовна заява прийнята до розгляду, судове засідання призначено на 16 вересня.
Як уточнила юристка ЕПЛ Ольга Мелень-Забрамна, у прокуратурі повідомили, що з відповідним позовом звернулися до суду ще 26 травня.
У позові просять суд визнати протиправними дії Західного міжрегіонального УЛМГ щодо видачі 28 лютого лісорубного квитка на проведення суцільної рубки та скасувати лісорубний квиток.
Йдеться про рубку у кварталі 3 Шипотського лісництва, де було зрубано близько 223 кубометри деревини для прокладання автомобільної дороги на полонину Руну. За цим фактом у квітні поточного року було відкрито кримінальне провадження.
«У прокуратурі повідомили, що надіслані нами матеріали також будуть використані у відкритій кримінальній справі, яка зараз розслідується», – сказала Ольга Мелень-Забрамна.
При цьому вона також уточнила, що організація нині готується оскаржувати в апеляції рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. 21 серпня, нагадаємо, суд ухвалив рішення залишити чинним детальний план територій для зведення вітроелектростанцій на полонині Руній.
Як відомо, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» планує збудувати 30 вітроелектроустановок.
Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила 23 травня 2024 року. Рішення сільради у суді оскаржила Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”, аргументуючи, що детальний план територій був затверджений із порушеннями.
У січні 2025 року Міндовкілля своїм наказом призупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Без такого висновку розпочинати будівництво забудовник не має права.
Однак навесні цього року на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Їх забудовник проводить без висновку ОВД і на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування.
Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.
21 серпня у Закарпатському окружному адміністративному суді відбулося підсумкове засідання за позовом ЕПЛ з оскарження детального плану територій для будівництва ВЕС на Руній. За підсумком розгляду справи суддя Ярослава Калинич відхилила позов і залишила чинним детальний план територій, затверджений Тур’є-Реметівською сільською радою.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Закарпаття екологічне
