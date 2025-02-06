Програму подвійних дипломів спільно з університетом у Польщі обговорюють в УжНУ

Ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка влітку підписав договір про співпрацю з ректором університету Марії Кюрі-Склодовської Радославом Добровольським. Тоді ж підписали меморандуму про співпрацю між університетами, який стосувався проєкту, направленого на зменшення впливу змін клімату на місцеве навколишнє середовище. Цей спільний польсько-український проєкт переміг у відборі в межах програми міжнародної транскордонної співпраці Interreg.

У вівторок, 4 лютого, команди зустрілися, щоб обговорити втілення програми подвійних дипломів, між представниками керівництва УжНУ, географічного факультету, факультету математики та цифрових технологій, ННІ хімії та екології, відділу міжнародних зв’язків та навчальної частини. Наразі найактуальнішими питаннями у процесі реалізації програми є обговорення умов вступу, мови навчання, вибору освітніх програм, затвердження вартості навчання та ін.

— Починаючи з осені ми розпочали роботу з представниками факультетів, каже проректорка Мирослава Лендьел. — Нашим головним завданням нині є підбір освітніх програм, які підходять і для нашої, і для польської сторони. А також визначитись для студентів якого рівня освіти поширюватиметься програма – бакалаврату чи магістратури. Маємо надію, що цю ініціативу нам вдасться успішно реалізувати, що зі свого боку сприятиме покращенню рівня інтернаціоналізації наших студентів.

Команди обговорили момент узгодженості освітніх програм Ужгородського університету з польськими.

— На щастя, в межах автономії університету, УжНУ сам розробляє освітні програми, які відповідають стандартам вищої освіти зі спеціальності, — сказав начальник навчальної частини УжНУ Анатолій Штимак. — Це полегшує роботу, оскільки нам не потрібен окремий дозвіл від Міністерства освіти і науки України на провадження таких освітніх програм, які можуть забезпечити нашим студентам подвійні дипломи. Також ми вивчали питання трансферу (або перезарахування кредитів). Це дуже важливий момент для студентів, оскільки завдяки перезарахуванню студенти не виконуватимуть подвійне навчальне навантаження. Наразі розглядаємо можливість навчатись один семестр у нас, а один в Польщі, що сприятиме мінімальному додатковому навантаженню на студентів, які захочуть обрати для себе програму подвійних дипломів.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородський національний університет

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