Програма зубопротезування для військових в Ужгороді: за що проголосували депутати міськради

На сесії Ужгородської міської ради сьогодні депутати підтримали серед інших програм і “Програму фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення”, яка передбачає й зубопротезування. Депутати проголосували за підняття фінансування на 2026-2028 роки. Тепер щороку на стоматологічні послуги будуть виділяти по 3 мільйонів гривень, а не 1 мільйон, як було раніше. Останнім часом із фінансуванням цієї програми підтримки військовослужбовців та ветеранів склалася критична ситуація, сказав у коментарі Varosh начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міськради Ярослав Глагола.

Перекинули гроші з однієї програми на іншу

— Через великий потік і великий запит на цю послугу, Управління охорони здоров’я звернулося у бюджетну комісію із пропозицією вишукати додаткові кошти для роботи програми. Та через критичну ситуацію з бюджетом, недовиконанням його, депутати прийшли до такого механізму, щоб зробити “перекидку”, тобто взяти з більшої програми кошти, які є, і перекинути їх на програми стоматологічного забезпечення, — пояснив Ярослав Глагола цьогорічну ситуацію з фінансуванням. — Таким чином, із програми санаторійно-курортної реабілітації військових в санаторії “Боржава” взяли частину коштів — 451 тисячу — і через сесію перекинули ці кошти на програми стоматологічного забезпечення.

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Він, проте, каже: така напівміра теж доволі “тупикова”, оскільки ці кошти підуть на погашення фактичної заборгованості перед стоматологічними клініками, на виплату вже за фактично надані стоматологічні послуги.

Чи достатньо буде збільшеного бюджету?

Щодо підтриманого бюджету по 3 мільйони гривень впродовж 2026-2028 років, Ярослав Глагола пояснив:

— Можливо, їх не буде достатньо, але треба зрозуміти одну річ: дуже багато пацієнтів вже отримали стоматологічну допомогу, в тому числі й протезування. І у зв’язку з тим, що запрацювала і державна програма, ми думаємо, що потік звернень пацієнтів військових суттєво зменшиться. Ми також коригуємо і державну програму, але часто буває, що її коштів не вистачає, і тоді долучаємося ми з міськими депутатами.

У м.Ужгород наразі нараховується біля 178 учасників бойових дій, які брали участь у російсько-українській війні (Захисників та Захисниць України), 267 членів сімей загиблих Захисників та Захисниць, 92 членів сімей зниклих безвісти та 5 членів сім’ї осіб зниклих безвісти Захисників та Захисниць України — такі дані оприлюднені в “Програму фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення”.

Грошей нема, але програма діє…

У міськраді кажуть, що в рамках програми безоплатної стоматологічної допомоги для захисників, на одного пацієнта передбачено відшкодування із міського бюджету до 25 000 гривень. Однак, на початку цього року з’явилась інформація про припинення програми, бо закладені у місцевий бюджет кошти закінчилися. Тоді Ярослав Глагола пояснив: аби захисників лікували безперешкодно й надалі, тимчасово перейшли на фінансування з області. “Потрібно ще біля мільйона, виникла непередбачувана кількість військовослужбовців, які потребують протезування зубів”, — сказав тоді він.

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Програму стоматологічної допомоги для захисників нині реалізовують у двох клініках Ужгорода: LD&Varosh dental clinic (вул. Євгена Коновальця, 3/1) та AmoDent (вул. Капушанська, 145Б). Хоча, зі слів Ярослава Глаголи, по факту таких клінік є 5, які хочуть співпрацювати з міськрадою в Програмі підтримки.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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