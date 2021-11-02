Програма форуму Re:Open Zakarpattia 2021

5-6 листопада пройде ІІ-й форум ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”. Цьогоріч він матиме фокус на темі розвитку мультикультурних фронтирів України, соціальній згуртованості, інтеграції та протидії дезінформації.

Публікуємо програму, показуємо сайт події.

Вебсторінка: https://reopen.zakarpattia.org.ua

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/reopen.zakarpattia

Подія у фейсбуці: https://www.facebook.com/events/560311701742616

Інстаграм-сторінка: https://www.instagram.com/re_open_zakarpattia/

Онлайн-реєстрація тут.

Програма

День 1, п’ятниця, 5 листопада

11:20 – 11:30 – Офіційне відкриття.

11:30 – 13:00 – Панель №1. Західні мультикультурні фронтири України: що вони можуть, чого потребують та чому вони важливі для згуртованості країни та її інтеграції в Євроатлантичний Захід.

Спікери:

Ярослав Грицак, історик та професор УКУ, Оксана Забужко, письменниця, Павло Шеремета, міністр економіки і торгівлі України в 2014 році, Олег Сенцов, кінорежисер.

Модератор: Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії.

13:00 – 13:15 – Презентація результатів дослідження SCORE 2021 “Децентралізована та згуртована Україна”. Андрій Дрига, керівник програм в України Центру сталого миру та демократичного розвитку (SeeD)

13:15 – 14:45 – Панель №2. Що чекає регіони України після децентралізації? Як забезпечити розвиток і згуртованість.

Спікери:

Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА, Віталій Безгін, народний депутат, Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України, Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти, Ткачук Анатолій, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, Тетяна Вачиля, голова Холмківської ОТГ.

Модератор: Микола Сюсько, Керівник Закарпатського регіонального офісу Програми “U-LEAD з Європою”.

14:45 – 15:00 – перерва.

15:00 – 15:40 – Панель №3. Діалоги про Європу з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою.

15:00 – 15:20 – промова Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України.

15:20 – 15:40 – Hardtalk із Дмитром Кулебою про добросусідство в Центральній Європі. Інтерв’юерка – Ганна Гопко.

15:40 – 17:00 – Панель №4. Дискусія про Україну в Центральній Європі за участі послів.

Спікери:

Іштван Ійдярто, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні, Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні, Марек Шафін, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні, Радек Матула, Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні, Крістіан-Леон Цуркану, Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні.

Модераторка: Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка Української правди.

17:00 – 19:00 – Панель №5. Місце України в Центральній Європі як геополітичному регіоні: як будувати мости та долати кордони.

Спікери:

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019, Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту, Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС, Александр Дулеба, експерт Асоціації словацької зовнішньої політики, Мартон Угрожди, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі при МЗС Угорщини, Тадеуш Іванскі, керівник департаменту з питань України, Білорусі і Молдови, Центр Східних досліджень.

Модератор: Сергій Сидоренко, редактор Європейської Правди.

День 2, субота, 6 листопада

10:00 – 11:00 – Панель №6. Які можливості для Закарпаття та інших регіонів України мають міжнародні партнери та організації.

Спікери:

Сюзан Кутор, заступниця директора Місії USAID в Україні, Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС», Йеннес де Мол, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні, Лукас Штрауман, директор Bruno Manser Fond ( Швейцарія), Дмитро Шульга, директор Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Модераторка: Марина Михайленко, директорка департаменту ЄС і НАТО МЗС України.

11:00 – 12:30 – Панель № 7. Освіта в мультикультурних регіонах: як зупинити “падіння” та забезпечити прогрес.

Спікери:

Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки України 2016-2019, Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Петро Мідянка, письменник та вчитель української мови, Роман Грищук, народний депутат (член комітету з питань освіти, науки та інновацій), Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України.

Модератор: Андрій Любка, письменник.

12:30 – 13:30 – Панель №8. Закарпаття як новий дім: особисті історії людей.

Спікери:

Дмитро Котіхін, співзасновник та генеральний директор компанії Ідеал М, що є офіційним дилером BMW (переїхав із Донецька), Харі Крішнан, фотограф та викладач УжНУ (переїхав із Індії), Христина Яремкевич, директорка клініки Асклепій (переїхала зі Львова), Аліна Гусь, доцентка кафедри господарського права ДВНЗ «УжНУ», докторантка, кандидатка юридичних наук (родом із Криму), Катерина Ірха, доцентка кафедри політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Модератор: Ігор Тодоров, професор УжНУ (переїхав із Донецька).

13:30 – 14:45 – Панель №9. Міжетнічні відносини в Україні: як забезпечити довіру та порозуміння; як протидіяти дезінформації та розпалюванню ворожнечі.

Спікери:

Олена Богдан, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Аттіла Демко, керівник центру геополітики в Колегіумі Матіяша Корвінуса, Юлія Тищенко, співзасновниця Нацплатформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію”, Любов Цибульська, перша керівниця Центру cтратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Андрій Сухарина, аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” ім.І.Кучеріва.

Модераторка: Олеся Драшкаба, креативний стратег та медійниця.

15:00 – 16:00 – Панель №10. “Зелений курс для Закарпаття”: як збалансувати розвиток та екологічні виклики.

Спікери:

Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту, Орест Дель Соль, засновник руху Free Svydovets, Павло Шеремета, міністр економіки і торгівлі України в 2014 році, Ірина Мацепура, директорка ТОВ ВГСМ.

Модератор: Андрій Шекета, депутат Закарпатської обласної ради.

16:00 – 17:30 – Панель №11. Надихаючі історії із Закарпаття і не тільки, про які має знати Україна та весь світ.

Спікери:

Юрій Андрашко, професор, засновник клініки Асклепій, Ліна Дегтярьова та Олег Олашин, засновники Uzhhorod Modernism, Інна та Петро Пригари, засновники Селиської сироварні, Валентин Штефаньо, кондитер, Ігор Кріль, засновник IT-компанії TSG, Олена і Роман Жук, засновники руху Chysto.de, Микола Давидюк, ініціатор проєкту з популяризації Пархомівського музею.

17:30 – 19:00 – Панель №12. “Деколонізація” України: Чому це досі важливо і що варто зробити.

Спікери:

Ярослав Грицак, історик та професор УКУ, Павло Казарін, журналіст та публіцист, Алім Алієв, заступник директора Українського Інституту при МЗС, Йосиф Зісельс, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, Зоя Казанжи, письменниця.

Модераторка: Тетяна Терен, виконавча директорка Українського PEN клубу,

19:00 – 19:15 – Підсумки та офіційне закриття.

* у програмі можливі зміни з огляду на форс-мажорні обставини.

Varosh