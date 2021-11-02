Програма форуму Re:Open Zakarpattia 2021

5-6 листопада пройде ІІ-й форум ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”. Цьогоріч він матиме фокус на темі розвитку мультикультурних фронтирів України, соціальній згуртованості, інтеграції та протидії дезінформації.
Публікуємо програму, показуємо сайт події.
Вебсторінка: https://reopen.zakarpattia.org.ua
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/reopen.zakarpattia
Подія у фейсбуці: https://www.facebook.com/events/560311701742616
Інстаграм-сторінка: https://www.instagram.com/re_open_zakarpattia/
Онлайн-реєстрація тут.
Програма
День 1, п’ятниця, 5 листопада
11:20 – 11:30 – Офіційне відкриття.
11:30 – 13:00 – Панель №1. Західні мультикультурні фронтири України: що вони можуть, чого потребують та чому вони важливі для згуртованості країни та її інтеграції в Євроатлантичний Захід.
Спікери:
- Ярослав Грицак, історик та професор УКУ,
- Оксана Забужко, письменниця,
- Павло Шеремета, міністр економіки і торгівлі України в 2014 році,
- Олег Сенцов, кінорежисер.
Модератор: Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії.
13:00 – 13:15 – Презентація результатів дослідження SCORE 2021 “Децентралізована та згуртована Україна”. Андрій Дрига, керівник програм в України Центру сталого миру та демократичного розвитку (SeeD)
13:15 – 14:45 – Панель №2. Що чекає регіони України після децентралізації? Як забезпечити розвиток і згуртованість.
Спікери:
- Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА,
- Віталій Безгін, народний депутат,
- Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України,
- Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти,
- Ткачук Анатолій, директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства,
- Тетяна Вачиля, голова Холмківської ОТГ.
Модератор: Микола Сюсько, Керівник Закарпатського регіонального офісу Програми “U-LEAD з Європою”.
14:45 – 15:00 – перерва.
15:00 – 15:40 – Панель №3. Діалоги про Європу з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою.
15:00 – 15:20 – промова Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України.
15:20 – 15:40 – Hardtalk із Дмитром Кулебою про добросусідство в Центральній Європі. Інтерв’юерка – Ганна Гопко.
15:40 – 17:00 – Панель №4. Дискусія про Україну в Центральній Європі за участі послів.
Спікери:
- Іштван Ійдярто, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні,
- Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні,
- Марек Шафін, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні,
- Радек Матула, Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні,
- Крістіан-Леон Цуркану, Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні.
Модераторка: Севгіль Мусаєва, шеф-редакторка Української правди.
17:00 – 19:00 – Панель №5. Місце України в Центральній Європі як геополітичному регіоні: як будувати мости та долати кордони.
Спікери:
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019,
- Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту,
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС,
- Александр Дулеба, експерт Асоціації словацької зовнішньої політики,
- Мартон Угрожди, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі при МЗС Угорщини,
- Тадеуш Іванскі, керівник департаменту з питань України, Білорусі і Молдови, Центр Східних досліджень.
Модератор: Сергій Сидоренко, редактор Європейської Правди.
День 2, субота, 6 листопада
10:00 – 11:00 – Панель №6. Які можливості для Закарпаття та інших регіонів України мають міжнародні партнери та організації.
Спікери:
- Сюзан Кутор, заступниця директора Місії USAID в Україні,
- Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС»,
- Йеннес де Мол, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні,
- Лукас Штрауман, директор Bruno Manser Fond (Швейцарія),
- Дмитро Шульга, директор Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”.
Модераторка: Марина Михайленко, директорка департаменту ЄС і НАТО МЗС України.
11:00 – 12:30 – Панель № 7. Освіта в мультикультурних регіонах: як зупинити “падіння” та забезпечити прогрес.
Спікери:
- Лілія Гриневич, міністерка освіти та науки України 2016-2019,
- Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
- Петро Мідянка, письменник та вчитель української мови,
- Роман Грищук, народний депутат (член комітету з питань освіти, науки та інновацій),
- Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України.
Модератор: Андрій Любка, письменник.
12:30 – 13:30 – Панель №8. Закарпаття як новий дім: особисті історії людей.
Спікери:
- Дмитро Котіхін, співзасновник та генеральний директор компанії Ідеал М, що є офіційним дилером BMW (переїхав із Донецька),
- Харі Крішнан, фотограф та викладач УжНУ (переїхав із Індії),
- Христина Яремкевич, директорка клініки Асклепій (переїхала зі Львова),
- Аліна Гусь, доцентка кафедри господарського права ДВНЗ «УжНУ», докторантка, кандидатка юридичних наук (родом із Криму),
- Катерина Ірха, доцентка кафедри політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Модератор: Ігор Тодоров, професор УжНУ (переїхав із Донецька).
13:30 – 14:45 – Панель №9. Міжетнічні відносини в Україні: як забезпечити довіру та порозуміння; як протидіяти дезінформації та розпалюванню ворожнечі.
Спікери:
- Олена Богдан, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті,
- Аттіла Демко, керівник центру геополітики в Колегіумі Матіяша Корвінуса,
- Юлія Тищенко, співзасновниця Нацплатформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію”,
- Любов Цибульська, перша керівниця Центру cтратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,
- Андрій Сухарина, аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” ім.І.Кучеріва.
Модераторка: Олеся Драшкаба, креативний стратег та медійниця.
15:00 – 16:00 – Панель №10. “Зелений курс для Закарпаття”: як збалансувати розвиток та екологічні виклики.
Спікери:
- Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту,
- Орест Дель Соль, засновник руху Free Svydovets,
- Павло Шеремета, міністр економіки і торгівлі України в 2014 році,
- Ірина Мацепура, директорка ТОВ ВГСМ.
Модератор: Андрій Шекета, депутат Закарпатської обласної ради.
16:00 – 17:30 – Панель №11. Надихаючі історії із Закарпаття і не тільки, про які має знати Україна та весь світ.
Спікери:
- Юрій Андрашко, професор, засновник клініки Асклепій,
- Ліна Дегтярьова та Олег Олашин, засновники Uzhhorod Modernism,
- Інна та Петро Пригари, засновники Селиської сироварні,
- Валентин Штефаньо, кондитер,
- Ігор Кріль, засновник IT-компанії TSG,
- Олена і Роман Жук, засновники руху Chysto.de,
- Микола Давидюк, ініціатор проєкту з популяризації Пархомівського музею.
17:30 – 19:00 – Панель №12. “Деколонізація” України: Чому це досі важливо і що варто зробити.
Спікери:
- Ярослав Грицак, історик та професор УКУ,
- Павло Казарін, журналіст та публіцист,
- Алім Алієв, заступник директора Українського Інституту при МЗС,
- Йосиф Зісельс, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України,
- Зоя Казанжи, письменниця.
Модераторка: Тетяна Терен, виконавча директорка Українського PEN клубу,
19:00 – 19:15 – Підсумки та офіційне закриття.
* у програмі можливі зміни з огляду на форс-мажорні обставини.
Varosh