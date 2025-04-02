Відкрито попередній продаж квитків у сполученні Львів-Чоп-Львів для транзитних поїздів, що курсували до Чопа через Ужгород і забезпечували пересадки на міжнародні поїзди.
Як повідомляв Varosh, з 31 березня через будівництво євроколії між Чопом та Ужгородом змінено маршрут низки поїздів у напрямку Закарпаття.
Зокрема, через Чоп тимчасово не курсуватиме поїзд №368/367 Ковель-Ужгород, який забезпечував важливі пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.
Щоб надати альтернативні варіанти маршруту, запроваджено попередній продаж квитків зі Львова до Чопа та Мукачева на транзитні поїзди №27/28 Київ-Чоп та №749/750 Київ-Чоп, повідомляє Укрзалізниця.
Поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадки на: Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.
Графік руху:
Поїзд №749/750 Київ – Чоп – Київ не лише зручний для внутрішніх подорожей, але й забезпечує пересадку на міжнародний транскордонний поїзд №140/640 Чоп – Загонь – Чоп.
Графік руху:
Роботи з облаштування колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом триватимуть до 31 липня. На цей період низка поїздів у напрямку Закарпаття курсуватиме за тимчасово зміненим маршрутом.
Впродовж цього часу за наступні місяці на місці прокладання євроколії проводитимуться заплановані роботи. Зокрема, залізнички здійснюватимуть реконструкцію горловини станції Чоп та капітально відремонтують колію на станціях Струмківка та Чоп.
Також заплановано демонтаж широкої колії на дільниці Чоп – Струмківка та вкладання 8,3 км колії європейського стандарту, прокладання по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу. Поміж іншим у цей же період триватиме ремонт понад 30 будівель і споруд.
Будувати євроколію від Чопа до Ужгорода почали у квітні 2024 року.
Пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині поточного, 2025 року.
Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: ПоМандруй
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