Відкрито попередній продаж квитків у сполученні Львів-Чоп-Львів для транзитних поїздів, що курсували до Чопа через Ужгород і забезпечували пересадки на міжнародні поїзди.

Як повідомляв Varosh, з 31 березня через будівництво євроколії між Чопом та Ужгородом змінено маршрут низки поїздів у напрямку Закарпаття.

Зокрема, через Чоп тимчасово не курсуватиме поїзд №368/367 Ковель-Ужгород, який забезпечував важливі пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.

Щоб надати альтернативні варіанти маршруту, запроваджено попередній продаж квитків зі Львова до Чопа та Мукачева на транзитні поїзди №27/28 Київ-Чоп та №749/750 Київ-Чоп, повідомляє Укрзалізниця.

Поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ забезпечує пересадки на: Відень, Будапешт, Кошице та Братиславу.

Графік руху:

Київ 19:57 → Львів 03:22 → Чоп 07:50;

Чоп 22:38 → Львів 03:00 → Київ 10:01.

Поїзд №749/750 Київ – Чоп – Київ не лише зручний для внутрішніх подорожей, але й забезпечує пересадку на міжнародний транскордонний поїзд №140/640 Чоп – Загонь – Чоп.

Графік руху:

Київ 13:23 → Львів 20:08 → Мукачево 23:55 → Чоп 00:48.

Чоп 05:21 → Мукачево 06:21 → Львів 09:59 → Київ 16:41.