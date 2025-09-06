Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Продаж квитків на поїзди євроколією з Ужгорода відкрила Укрзалізниця

6 Вересня 2025 0

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі пасажирські поїзди євроколією з Ужгорода до міст Європейського Союзу. Вони почнуть курсувати вже з 12 вересня 2025 року. Продаж квитків було відкрито 5 вересня, — кажуть в Укрзалізниці.

Розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород — Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, в Ужгороді відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Першу ланку рейкошпальної решітки нової євроколії уклали 11 квітня 2024 року.

Varosh, за інфомацією Укрзалізниці
Фото ілюстративні

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# євроколія від Чопа до Ужгорода # новини Varosh # продаж квитків # продаж квитків на потяги євроколєю # Ужгород-Чоп # Укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Євроколія: нова ділянка з’єднала Ужгород із трьома європейськими столицями

В Ужгороді відкрили серію концертів до 100-річчя Михайла Кречка

В Ужгороді на учасників мітингу проти забудови вітряками гір поліція склала протоколи

6 мільйонів на цифрову трансформацію бізнесу: жінок запрошують долучитися до акселератора “Відважна”