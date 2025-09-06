Продаж квитків на поїзди євроколією з Ужгорода відкрила Укрзалізниця

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі пасажирські поїзди євроколією з Ужгорода до міст Європейського Союзу. Вони почнуть курсувати вже з 12 вересня 2025 року. Продаж квитків було відкрито 5 вересня, — кажуть в Укрзалізниці.

Розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород — Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, в Ужгороді відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з’єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. Першу ланку рейкошпальної решітки нової євроколії уклали 11 квітня 2024 року.

Varosh, за інфомацією Укрзалізниці

Фото ілюстративні

