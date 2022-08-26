«Пробіг до 100 тисяч бронежилетів»: триває міжнародний онлайн пробіг для збору коштів на бронежилети

До 19 вересня триває в онлайн-форматі міжнародний пробіг, щоб зібрати кошти та забезпечити для Сил оборони України 100 тисяч бронежилетів. Пробіг організували Львівський Оборонний Кластер (ЛОК), Run Ukraine та біговий клуб ProBig.

Львівський оборонний кластер з початку повномасштабної війни став найбільшим національним виробником якісних та потужних бронежилетів в Україні. Кластер працює завдяки благодійній фінансовій підтримці, має власну лабораторію для тестування готової продукції та визначений Міністерством оборони України основним координатором волонтерського руху з виготовлення бронежилетів. Наразі ЛОК об’єднує спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничі потужності з усієї країни.

Налагодивши власне виробництво бронежилетів, львівські волонтери безкоштовно передали вже понад 80 тисяч бронежилетів українським військовим, а також медикам, волонтерам, працівникам поліції, ДСНС, комунальних служб і ЗМІ у регіони, де поки ще продовжуються бойові дії. В тому числі, велику партію бронежилетів ЛОК передавав й, безпосередньо, захисникам Харкова.

«100% коштів від реєстраційного внеску будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для наших захисників», — сказала Орися Демʼянюк, засновниця і головний тренер бігового клубу PROBIG.

Як винагороду, кожен учасник міжнародного «Пробігу до 100 тисяч бронежилетів» отримає унікальну пам’ятну медаль із бронесталі, із залишків після порізки листа на плити, які є основним захисним елементом бронежилетів українських військових. Гасло проєкту: «Бігаємо, щоб захистити тих, хто захищає нас!»

Долучитися до пробігу може кожен охочий, з будь-якого куточка України чи світу. Учасник сам обирає локацію, час та комфортну дистанцію. Вартість реєстрації — 890 гривень, та учасники, за бажанням, можуть задонатити більшу суму.

Організатори події запрошують реєструватись на Пробіг на сайті: https://do100.com.ua/

Varosh

Фото: “Пробіг до 100 тисяч бронежилетів”

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