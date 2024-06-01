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Життя

Про що мріяли та якими були закарпатські військові в дитинстві

1 Червня 2024 3

У Міжнародний день захисту дітей Varosh вирішив нагадати, що всі ми — родом з дитинства, і згадати, про що ж ми мріяли тоді. Завдяки цим спогадам маємо ще один шанс краще зрозуміти сучасних дітей, на долю яких випала війна. Знов подумати про важливість збереження дитячих життя і здоров’я, яким би складним цей виклик не був для нас — дорослих.

Чоловіки та жінки, які сьогодні боронять нашу землю від російської агресії, теж колись були просто хлопчиками та дівчатками. Ми запитали у закарпатських військовослужбовців, про що вони мріяли, коли були малими, та хочемо познайомити вас з іншими ними — дітьми, які точно не думали про те, що колись опиняться на війні. 

Денис  Ман

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Денис  Ман

“Як і всі хлопчики у віці, коли починає здаватися, що ти вже дорослий, я мріяв робити щось круте, і обовʼязково щось фантастично цікаве. Був у мене період, коли я хотів бути пілотом реактивного літака, бо це фантастично круто. Хтозна, як би склалося моє життя, якби я після необхідного фахового навчання сів за штурвал винищувача…

В будь-якому разі, мій шлях склався дещо інакше, але переконання — захищати своїх рідних та близьких, незалежно від фаху, пронеслись крізь усе життя”, — поділився з нами Денис.

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Денис Ман у дитинстві

Олена Хархаліс

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Олена Хархаліс

Олена — військова у декретній відпустці: «В дитинстві я мріяла стати вчителькою, і за фахом я – вчителька математики. Однак, це виявилось не тим, до чого лежить душа. В дитинстві я також мріяла мати багато дітей, щонайменше 5,і от ця моя мрія здійснилася. Маю чотири доньки та одного сина».

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Дитяче фото Олени Хархаліс

Валентин Кузан

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Валентин Кузан

Фотограф та військовослужбовець Валентин Кузан в дитинстві мріяв просто про те, щоб ніхто не чіпав його, коли він читав книжки.

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Валентин Кузан (в центрі) у свої 10 років

Володимир Щобак

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Володимир Щобак

“Все, про що я мріяв, здійснюється! З дитинства мріяв бути музикантом, популяризувати карпатську та українську музику в цілому світі. Цим я і займався до війни. Воювати я точно не мріяв, і навіть уявити себе військовим не міг!” Володимир Щобак.

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Дитяче фото Володимира Щобака

Едуард Коваленко та Володимир Данчевський

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Едуард Коваленко (ліворуч) та Володимир Данчевський (праворуч)

Їхнє дитинство — спогади один про одного. Майже 30 років вони — найкращі друзі та понад 2 роки — побратими.

У 2019 добровольцями пройшли короткі навчання і стали резервістами. А на початку великої війни хлопці призвались до війська в один день.

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Друзі Едуард Коваленко та Володимир Данчевський в дитинстві

В дитинстві Ед хотів стати лікарем або Президентом України, а Володимир мріяв про будинок в горах, куди можна було б втекти від всіх, взимку кататись на лижах, а літом — гуляти, де захочеться.

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Діана Тищенко, Varosh

Фото: особисті архіви героїв матеріалу

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