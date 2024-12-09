Вперше з початку повномасштабної війни відбудеться академічний форум «Українсько-угорський діалог щодо історії Другої світової війни та Голокосту». В ньому візьмуть участь угорські науковці, які відвідають Україну, декларуючи підтримку та солідарність з українською науковою спільнотою, йдеться в анонсі заходу.

“Переосмислення спільних сторінок історії України та Угорщини є важливим кроком до інтеграції українського академічного дискурсу в європейський інтелектуальний простір. Конференція покликана ініціювати діалог між угорськими та українськими дослідниками Другої світової війни та Голокосту. Основна мета форуму полягає у налагодженні фахової дискусії щодо досліджень українських та угорських науковців та створенні умов для співпраці і реалізації подальших спільних дослідницьких проєктів”, — кажуть організатори.

Панельні дискусії конференції стосуватимуться дискусійної історії Угорщини в Другій світовій війні, невисловленої пам’яті людей, вцілілих у Голокості, депортації з Берегівського ґетто та ще ряду трагічних моментів спільної історії.

«Пересічні угорці досі не розуміють Україну»: чому стосунки між нашими країнами напружені та що може їх поліпшити?

Серед закордонних гостей заходу — Д-р Томаш Шторк, Дослідницький центр гуманітарних наук HUN-REN (Будапешт, Угорщина); Д-р Джон Свонсон, професор історії, Університет Теннессі у Чаттанузі (Чаттануга, Теннессі, США); Д-р Геза Єсенський, історик, професор-емерит Університету Корвіна, міністр закордонних справ Угорщини (1990-94) та інші.

Співорганізатори конференції: кафедра археології, етнології та культурології факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету; підкомітет з історії Другої світової війни Угорської Академії Наук; Інститут Центральноєвропейської Стратегії та громадська організація “Момент Міцності”.

Конференція відбудеться 11-13 грудня 2024 року. Місце проведення: аудиторія 60, факультет історії та міжнародних відносин, Ужгородський національний університет (пл. Народна, 3, м. Ужгород).

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.