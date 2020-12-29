Про Боржаву, Синевир, Ужгород: Дмитро Фесенко випустив альбом у стилі folk modern
29 Грудня 2020180
Музикант із Ужгорода Дмитро Фесенко випустив свій перший офіційний україномовний мініальбом “Біля хатини”. Стиль: folk modern. Дмитро каже, що після 12-річної практики у різних мистецьких галузях наважився побачити новий для себе ракурс музики.
«Цей лакрімологічний міні-альбом включає в себе достатньо інтимні та символічні твори на різну духовну тематику. Кожна із п’яти композицій є невід’ємною частиною загальної форми. Ідея виникла після зустрічі з Іштваном Цапом, який запропонував мені написати твір, присвячений Боржаві – “Там, попід горами”. З того моменту україномовні пісні почали литися рікою. Я неначе знайшов нового себе».
Треклист:
“Там, попід горами”. Композиція присвячена соціально-екологічному проєкту: “SAVE Borzhava”.
“Синевир” (feat. М. Копинець). Пісня про романтичну легенду найглибшого сердця Закарпаття, озера Синевир.
“Біля Хатини”. Лірична композиція про святу любов до матері та рідного дому.
“Мій Батько”. Колискова балада, присвячена моєму покійному батьку Сергію Фесенку, герою ліквідації на ЧАЕС, та справжнім небайдужим героям, які віддавали своє життя за наше майбутнє.
Дмитро Фесенко.
«Головна мета – відтворення щирої розмови між своїм серцем та ближнім оточенням. Отже, привношу в наше безмежне коло нову амплітудну дитину, яка стала важливим підсумком мого життєвого досвіду за останні кілька років».
Учасники:
Антоніна Чирська – флейта;
Андрій Брода – скрипка;
Мирослава Копинець – вокал;
Ігор Літвінов – класична гітара;
Артур Багнюк – бас;
Олександр Ленард – цимбали.
«Звісно, що увесь цей задум не був би втілений в реальність без талановитого продюсера та просто людини з великої букви – Олени Джеріх! Щиро вдячний їй за духовну та матеріальну підтримку у всіх починаннях! Також важливо відмітити знайомство із Закарпатською перлиною народної пісні Мирославою Копинець, яка доповнила своїм чарівним співом одну із моїх композицій під назвою: “Синевир”».
Музика, слова, вокал, синтезатор, перкусія: Дмитро Фесенко;
Аранжування: Дмитро Фесенко, Ігор Літвінов, Геннадій Девятов.
Продюсер: Олена Джеріх;
Відеооператор, фотограф: Тимофій Шмайда;
Звуковий інженер: Генадій Девятов;
Художник: Олексій Динник;
Дизайн: Дмитро Фесенко.
«Кліпи до цього синглу відзняті відомим ужгородським відеографом, інженером-винахідником, одним із кращих пілотів квадрокоптера – Тимофієм Шмайдою».