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Новини

Про Боржаву, Синевир, Ужгород: Дмитро Фесенко випустив альбом у стилі folk modern

29 Грудня 2020 180

Музикант із Ужгорода Дмитро Фесенко випустив свій перший офіційний україномовний мініальбом “Біля хатини”. Стиль: folk modern. Дмитро каже, що після 12-річної практики у різних мистецьких галузях наважився побачити новий для себе ракурс музики.

«Цей лакрімологічний міні-альбом включає в себе достатньо інтимні та символічні твори на різну духовну тематику. Кожна із п’яти композицій є невід’ємною частиною загальної форми. Ідея виникла після зустрічі з Іштваном Цапом, який запропонував мені написати твір, присвячений Боржаві – “Там, попід горами”. З того моменту україномовні пісні почали литися рікою. Я неначе знайшов нового себе».

Треклист:

Fesennkokoko2

Дмитро Фесенко.

«Головна мета – відтворення щирої розмови між своїм серцем та ближнім оточенням. Отже, привношу в наше безмежне коло нову амплітудну дитину, яка стала важливим підсумком мого життєвого досвіду за останні кілька років».

Учасники:

«Звісно, що увесь цей задум не був би втілений в реальність без талановитого продюсера та просто людини з великої букви – Олени Джеріх! Щиро вдячний їй за духовну та матеріальну підтримку у всіх починаннях! Також важливо відмітити знайомство із Закарпатською перлиною народної пісні Мирославою Копинець, яка доповнила своїм чарівним співом одну із моїх композицій під назвою: “Синевир”».

Продюсер: Олена Джеріх;
Відеооператор, фотограф: Тимофій Шмайда;
Звуковий інженер: Генадій Девятов;
Художник: Олексій Динник;
Дизайн: Дмитро Фесенко.

«Кліпи до цього синглу відзняті відомим ужгородським відеографом, інженером-винахідником, одним із кращих пілотів квадрокоптера – Тимофієм Шмайдою».

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# Дмитро Фесенко # закарпатська музика

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