Президент призначив закарпатця Федора Шандора послом України в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Федора Шандора послом України в Угорщині.

Відповідний указ глава держави підписав сьогодні, 21 грудня. Документ розміщений на офіційному сайті президента України.

«Призначити ШАНДОРА Федора Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині», – йдеться в указі.

Федір Шандор – професор УжНУ, закарпатський туризмознавець, експерт з розвитку туризму.

Ініціатор унікального регіонального культурно-туристичного проєкту міні-скульптури Закарпаття. Створив проєкт «Книга рекордів Закарпаття». Заснував багато фестивалів Закарпаття та відомий Парад миколайчиків.

У 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії в Україну Федір Шандор вступив до 68 батальйону 101-ї бригади Закарпатської ТрО. Читав лекції студентам, перебуваючи в окопі, через що став відомий, як «професор з окопів».

У 2023 році Федір Шандор став Федір Шандор став лауреатом конкурсу «Людина року» в Угорщині.

8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак підписала агреман нового посла України в Будапешті Федору Шандору.

Україна не мала свого посла в Угорщині понад 2 роки. Так, у липні 2022-го український президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп, і з того часу й понині посла України в Угорщині не призначали.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Наталка Радченко

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