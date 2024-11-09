Президент призначив Мирослава Білецького головою Закарпатської ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної військової адміністрації.

9 вересня президент призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації, після того, як звільнив Віктора Микиту з посади голови ОВА. До цього часу, з лютого 2021 року Мирослав Білецький обіймав посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Що відомо про Мирослава Білецького

Народився 11 січня 1976 року у селі Рокосово Хустського району Закарпатської області. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація — інженер-механік.

Обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії «Рідне Закарпаття». Є Уповноваженою особою депутатської фракції «Рідне Закарпаття».

З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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