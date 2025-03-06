Презентації, інтерактив та концерти: куди піти в Ужгороді 7-9 березня

Якби треба було кількома словами охарактеризувати події в Ужгороді на найближчі три дні, то це було б: жінки, Шевченко, війна, Великдень… Наступні три дні повні найрізноманітніших подій: присвячених Міжнародному дню боротьби за права жінок, Шевченківським дням, презентації, концерти і вже навіть підготовка до Великодня — все це і навіть більше буде на вихідних в Ужгороді. На фоні цього, не забуваймо, буде традиційна ранкова пробіжка 8 березня від Uzhhorod runday.

Крім того, в Дендропарку “Березинка” зацвів Шафран Гейфеля, Ужгород готується поступово до СакураФесту і звикає до стрімкої весни.

7 березня (п’ятниця)

Презентація книги «Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого»

У виставковому залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а) презентують дебютну книгу Михайла Марковича “Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого”. Це 25 історично-етнографічних нарисів, які оживлюють закарпатську давнину. У книзі понад 550 унікальних світлин, більшість із яких публікуються вперше.

Під час зустрічі автор розповість про ідею створення книги та роботу над нею та відповість на всі запитання.

Початок о 16:00.

Творча виставка до Шевченківських днів

Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури запрошує на виставку робіт учасників Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої», що традиційно проводиться до Шевченківських днів.

Всього було представлено 146 робіт у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-ужиткове (прикладне) мистецтво». В учнівських творах розкривається тема соборності України, доля українського народу, його історія та сьогодення. Значна частина робіт присвячена творчості Тараса Шевченка.

Початок о 13:00. Інтерактивні зони до Міжнародного дня боротьби за права жінок Інтерактивні зони на площі Театральній, пропонуватимуть більше дізнатися про 6 аспектів безпеки жінок:

фізичну, правову, економічну, ментальну, соціальну та цифрову. З 11:00 до 12:30 на площі діятиме Відкритий мікрофон, який даватиме можливість висловити свої думки, будуть консультації психологів, юристів та кар’єрних експертів. Також можна взяти участь у воркшопах з фінансової грамотності, технік антистресу та дихання. Психологічний вік жінки та гроші Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на зустріч з Лілією Братусь. Вона розповість, як пов’язані психологічний вік жінки та гроші. З учасницями визначатимуть, у якому психологічному віці вони зараз у відносинах із грошима, з’ясують, які проекції з минулого ви накладаєте на фінансовий потік та проведуть глибоку практику, щоб перейти на наступний рівень відносин із грошима. Початок о 18:30, вул. Швабська, 68 (каб.205).

Музичний вечір «Закрита колиба, ай її цімбори»

В пабі «Еган» відбудеться масштабна подія – музичний захід «Закрита колиба, ай її цімбори», а серед тих цімборів будуть: «Волоха» — душевна і лірична авторська музика; «Merso» — неофолк-проєкт, який змушує замислитися; «Pickles» — рок-гурт, який захопить слухачів своєю майстерною грою; «Reagen band» — бунтівний і молодіжний панк-рок; «Nathreism band» — блек-метал колектив, який своєю грою занурить вас в атмосферу таємничого і магічного; «Karakyli band» — про них можна багато говорити, але краще більше слухати.

Вхід: донат на підрозділ «Карпатська Січ».

8 березня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Гном Джером”

У Гнома Джерома День народження! Тому його сусіди, звірята з лісової школи танців, вирішують підготувати для нього сюрприз!

Малюків запрошують подивитися музичну казку. Початок о 12:00.

Freedom Balet. Танцювальна вистава “Шафа”

Легендарному українському балету “Freedom” нещодавно виповнилося 20 років, і всю його біографію важко було б вмістити навіть у найбільшу з усіх існуючих книжок. Проте останнє десятиліття їхнього неймовірного творчого шляху вдалося помістити у… “Шафу”.

“Шафа” стала квінтесенцією творчого світовідчуття балету “Freedom”. Вам відкриють “Шафу”, як “живий музей” дуже Особистих історій і конкретних людей. Є тільки ви, 14 танцюристів та їхні пронизливі історії. Персонажі на сцені залишаються самими собою, але градус їхньої чесності зашкалює. Обережно! Це провокує вас бути чесними у відповідь.

Початок о 18:00.

Вистава “Я чекаю на тебе, мій любий”

На Малій сцені Закарпатського музично-драматичного театру покажуть комедію “Я чекаю на тебе, мійлюбий!”.

Відомий режисер Віталій Семенцов уже ставив цю ліричну комедію в Києві дванадцять років тому. Але в Ужгороді моновистава перетворюється в щось інше – у комедію-фарс-детектив, в якій беруть участь аж одинадцять акторів. Головну роль невгамовної італійської мадам грає Клара Берец, відома за виставою «Майне лібе Віра», де вона блискуче зіграла вибуховий образ закарпатської студентки-заробітчанки.

Комедія «Я чекаю на тебе, мій любий!..» дозволяє зазирнути в глибини жіночої психології, підглянути інтимні таємниці, про які не прийнято говорити вголос і ще раз задуматися про вічні цінності. Бешкетний і смішний “жіночий” погляд на життя буде цікавий не тільки жіночій аудиторії, а й чоловікам.

Початок о 19:00.

9 березня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Презентація книги Ольги Саліпи

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує на презентацію книги Ольги Саліпи “Таких тисячі”.

Це пронизлива історія про жінок, чиї життя змінила війна. Вони різні: зовнішність, характери, мрії. Але є те, що об’єднало їх усіх: вони стали вдовами. Це гостросоціальний та щемкий роман про втрати й відродження, про світло, яке можна знайти навіть у найтемніші часи.

Початок о 14:00.

Вхід вільний. Музичний вечір «Souvenirs d`Italia» Артисти Закарпатської обласної філармонії представлять вишукану концертну програму з найкращих італійських композицій – від класичних арій до сучасних хітів. Виступатимуть Олександр Садварій, Яна Садварій, Мирослава Швах-Пекар, Галина Гаврилко, Артем Поздняков, Марк Ковров. Партію фортепіано виконає Наталія Савченко. Початок о 17:00. Майстерня писанкарства В очікуванні Великодня, яке буде цього року 20 квітня, на базі Ужгородського Скансену розпочинає роботу традиційна Майстерня писанкарства. На першому, вступному занятті на учасників чекає ознайомлення із техніками писанкарства, особливостями роботи та матеріалами. Наступні чотири заняття будуть присвячені символіці та технології виготовлення традиційних писанок бойків, лемків, долинян і гуцулів. Початок заняття — о 13:00. Прем’єра танцювальної вистави “Flambè” Режисерка бестселерів “Шафа” та “Кабаре” Олена Коляденко разом із Freedom Ballet представляють показ своєї нової вистави – Flambè. Натхненна романом Жоржі Амаду “Дона Флор і два її чоловіки”, вистава не має лібрето – кожен глядач відчує її по-своєму. Це яскравий, еротично-іронічний твір із елементами реалізму, гумору та містики, який досліджує жіноче бажання та баланс між пристрастю та стабільністю. Початок о 18:00.

Вистава “Ефект Елджернона”

На Малій сцені музично-драматичного театру покажуть “Ефект Елджернона”. Одна з найзахопливіших історій у світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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