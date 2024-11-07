Презентації, ігри та концерти: афіша подій в Ужгороді 8-10 листопада

Насичені подіями три дні чекають не тільки на ужгородців, цікаві події будуть і в інших містах Закарпаття. Та далеко ходити навіть не варто — у Мукачеві відбудеться турнір з петанку до Дня Святого Мартина, хода з ліхтариками відбудеться в центрі Мукачева вже в понеділок, 11 листопада. Аліса Смирна 9 листопада о 18.00 запрошує на вечірню екскурсію Невицьким замком, а в неділю проведе свою авторську екскурсію Перечином. Ну а в Ужгороді в неділю останній день діятиме Лабіринт медіаграмотності, тому поспішіть його оглянути і перевірити себе, чи стійкі ви до дезінформації.

Ми ж пропонуємо вам події в Ужгороді і тут теж є, куди піти у вихідні. Якщо ми не проанонсували якусь подію — пишіть нам у коментарях, доповнимо!

8 листопада (п’ятниця)

“Я виховую дитину сама”

Бути соло-мамою — це справжній подвиг і водночас постійний виклик. Обговорити цю непросту тему запрошують до Жіночого клубу “Натхненна” самотніх матусь та тих, чиї чоловіки тривалий час на фронті й не можуть виконувати батьківські обов’язки. Як давати раду з подвійним навантаженням і викликами сучасного батьківства розбиратимуть психологині Олена Пітух та Корнелія Ковчар Феєр.

“Якщо ви відчуваєте тиск, втому, потребуєте підтримки або хочете дізнатися більше про ефективні способи подолання стресу і збереження внутрішньої рівноваги, запрошуємо вас на нашу зустріч!”, — кажуть у клубі.

Зустріч пройде за адресою вул.Швабська, 68 (каб. 205), початок о 18:30. Участь — вільний донат. 9 листопада (субота)

Відкриття ділянки для вигулу та тренувань собак

В Боздоському парку відкриють спеціально облаштовану ділянку для вигулу та тренування собак. На відкритті буде спеціальна програма для власників чотирилапих — показові виступи Національної поліції: демонстрація захисних навичок, пошук заборонених речовин й ознайомлення з їх загальною роботою. Будуть виступи громадської організації кінологічного клубу «Замкова Стража» та розважальні конкурси для власників та їхніх улюбленців.

Відкриття — об 11:00.

Екскурсія в екзотаріум “Акваріум”

“Щасливі діти” відкрили реєстрацію на екскурсію для дітей в екзотаріум “Акваріум”. Малечу запрошують познайомитися з різними екзотичними тваринками і зрозуміти, що ніякі вони не страшні; розвіють стереотипи щодо екзотів і навчать з ними взаємодіяти, послухають цікаві історії про тих, з ким живемо на одній планеті! Традиційно не обійдеться й без творчої майстерки, на якій діти створюватимуть красу власними руками.

Тривалість заняття – 2 години. Вік дітей: 7-9 років. Безплатно. Реєстрація за посиланням.

Виставка “Різдвяну зірку в кожну домівку”

Автентична різдвяна звізда, із села, якого вже не існує, яка увійшла до нематеріальної культурної спадщини України поруч із сучасними дизайнерськими звіздами. Сторічна закарпатська церква, вертеп та інші старовинні атрибути Різдва. Усе це поєднається в експозиції на тему Різдва та різноманітності різдвяних зірок від давнини до сучасності, які представить дизайнерка Тетяна Федосенко.

Також на виставці буде презентована графічна робота з приватної колекції народного художника України – Федора Манайла.

Виставку відкриють о 16:00 в артпросторі “Ліс” (Фединця, 37, цоколь).

Презентація роману Василя Тибеля «Дім сімейного типу»

На презентацію роману лауреата “Коронації слова” 2018 року Василя Тибеля про сім’ю, ту тонку нитку й, заразом, місце сили, яке тримає нас у цьому хиткому світі. В основу твору покладені реальні події, доповнені авторською уявою.

Початок о 16:00. Книгарня “Є” (просп. Свободи, 40). Вхід вільний. Книжку можна буде придбати під час презентації.

Настільна розмовна гра «Хто я in UA?»

Книгарня «Є» запрошує взяти участь у третій настільній розмовній грі «Хто я in UA?» (Видавництво: Orner). Участь тільки для зареєстрованих. Ведучий гри: Юрій Офіцинський — учитель історії, науковець.

Охочих запрошують провести весело час у колі друзів, насміятися досхочу, увімкнути логічне мислення і водночас пригадати усе, що так люблять українці — від страв до бізнесів та географічних місць! Вік: 14+.

Концерт Parfeniuk-а

Хітмейкер і трендсеттер молодіжної сцени, талановитий selfmade-артист Parfeniuk запрошує на концерт до Закарпатської обласної філармонії. На глядачів також чекають сюрпризи, що стосуватимуться майбутнього альбому співака — музикант презентує оновлену програму з живим звуком, а також виконає свої найвідоміші хіти — «Провела екскурсію», «Вітер», «Долоні» та інші. Крім того, в концерті візьмуть участь запрошені зірки.

Початок концерту — о 19:00.

Вистава “SAME TIME, NEXT YEAR”

Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують театралів на мелодраму від режисера-постановника з.а.Михайла Фіщенка (Мала сцена). Початок — о 19:00.

10 листопада (неділя)

Дитячий книжковий клуб “Скарбик” збирає малюків

Дитячий книжковий клуб “Скарбик” збирає маленьких читачів у кав’ярні-книгарні Paperova. Впродовж години на діток чекає читання цікавих книжок, фантазування та складання захоплюючих історій та ще чимало цікавих занять.

Реєстрація обовʼязкова через інстаграм! Кількість місць обмежена. Початок заняття о 12:00. Вартість — 250 грн.

Вистава для дітей “Країна До, Ре, Мі”

На виставу для сімейного перегляду від режисера-постановника Михайла Мільмейстера (Велика сцена Закарпатського муздрамтеатру) запрошують малечу з батьками. Початок вистави — о 12:00.

“Як змінити свою реальність”