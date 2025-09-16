Прем’єра фільму “Вічник” за романом Мирослава Дочинця відбудеться наприкінці вересня

28 вересня в межах Одеського міжнародного кінофестивалю у Києві відбудеться всеукраїнська прем’єра фільму “Вічник” за романом відомого закарпатського письменника Мирослава Дочинця.

Стрічка йшла до глядача понад 10 років. Права на екранізацію кіностудія Constant Production викупила ще у 2014-му, розповіла у коментарі Varosh генеральна продюсерка фільму Ірина Асонова.

Режисером фільму став Іван Ніколайчук. Зйомки відбувалися вже під час повномасштабної війни. За кілька місяців стрічка вийде у широкий прокат у кінотеатрах країни.

“Історія почалася ще понад 10 років тому, коли режисер Іван Ніколайчук прочитав книгу «Вічник» авторства Мирослава Дочинця. Він був тоді під сильним враженням. Тоді ж, у часи подій і під впливом Революції Гідності сформувалося його режисерське бачення: Іван одразу сказав, що це та історія, яку він хоче екранізувати”, – згадує Ірина Асонова.

За її словами, над сценарієм працювали різні співавтори, але вирішальним залишалося бачення режисера: “Можна було зняти десятки різних фільмів за цією книгою – пригодницький, історичних, про втечу чи виживання. Але режисерське розуміння полягало в тому, що це має бути історія про філософію життя. Саме цю глибину ми намагалися перенести на екран”.

Людська історія, зрозуміла будь-де у світі

Знімальний процес тривав у 2023 році, зйомки відбувалися частинами в різні сезони у різних локаціях – аби відобразити різні пори року й автентику гір.

Знімали у різних місцевостях: на Івано-Франківщині, на Закарпатті (поблизу Синевира), на Буковині (поблизу Вижниці та у Чернівцях) та на Київщині, створюючи атмосферу різних історичних періодів і місцевостей.

Головну роль – карпатського мудреця, мольфара та довгожителя Андрія Ворона – виконав актор Павло Текучєв. Він зіграв Вічника у кілька вікових періодів – від юнака до зрілого чоловіка.

“Ця роль виявилася цілковито Павловою: він прожив історію героя, наче власну. Павло дуже органічно вжився у роль. Зйомки у холодній воді, складні фізично виснажливі сцени – з усім справлявся, не шкодуючи себе”, – зазначила Ірина Асонова.

Для втілення проєкту команда залучила приватне фінансування, а також копродюсерів з Фінляндії та Канади. Також запросили до роботи партнерів з Бразилії, Швеції, Естонії.

“Що вражає: наскільки люди з різних країн і навіть континентів, занурюючись в історію, щиро нею переймалися. Вони відчували цю силу без додаткових пояснень. Бо це саме та людська історія, яка буде зрозуміла будь-де у світі”, – каже генпродюсерка.

Прем’єра – 28 вересня, далі – Варшавський міжнародний кінофестиваль

Прем’єра стрічки відбудеться у межах Одеського міжнародного кінофестивалю, який цього року проходитиме у Києві з 24 вересня до 4 жовтня. “Вічника” покажуть у конкурсній програмі 28 вересня.

На 15 жовтня запланована міжнародна прем’єра, яка відбудеться на Варшавському кінофестивалі.

У широкий прокат в Україні фільм “Вічник” вийде 22 січня 2026 року, у День Соборності України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Constant Production

