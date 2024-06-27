Прем’єра – на Берлінському кінофестивалі у 2025. За книгою Мирослава Дочинця “Вічник” знімають фільм

Кіностудія Constant Production знімає повнометражний фільм за мотивами книги відомого закарпатського письменника, лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця.

В онову кінострічки покладено історію карпатського мудреця, мольфара та довгожителя Андрія Ворона. Мирослав Дочинець був особисто знайомий з Андрієм Вороном, який за своє довге життя у 104 роки пройшов чимало випробувань. Зокрема, брав участь у битві за Карпатську Україну на Красному полі, а в радянські часи – відбував термін на Колимі як «ворог народу». Саме цій непересічній особистості присвячена книга Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу».

Як розповів у коментарі Varosh Мирослав Дочинець, задум створити фільм за книгою «Вічник» має тривалу історію: права на фільм у письменника викупили ще 10 років тому. Однак з того часу в Україні сталося чимало пертурбацій та потрясінь, тож запланована кінострічка чекала свого часу.

Зрештою на неї вдалося залучити кошти як в Україні, так і за кордоном. Режисером фільму став Іван Ніколайчук. Сценарій писали 4 сценаристів, Мирослав Дочинець в написанні сценарію участі не брав. Каже: кожен має займатися своєю справою.

«Я ніжно ставлюся до своїх літературних творів, втілених у художній прозі. Кіно – це інший світ, абсолютно інший вимір, інший образ і система. Я написав книгу, знаю, яким є мій Вічник, його також знають тисячі читачів. А от яким його побачать кіномитці? Я не хочу впливати на це», – сказав Мирослав Дочинець.

Кадри зі зйомок. Буковина

Зйомки фільму розпочалися у 2023 році. Сцени знімали на Буковині, у серці Гуцульщини – поблизу Вижниці. Деякі також відзняли у Чернівцях, Києві, під Житомиром.

Кадри зі зйомок. Чернівці

«Потрібні були різні локації, адже були зйомки не лише природи, лісу. В історії є і Колима, і Румунія, і містечкові події, і бої часів Карпатської України. Чому не на Закарпатті знімали? Не знайшли відповідних кінолокацій: за роки у тих місцях, де можна було б фільмувати, багато чого змінилося. Також враховували фактор зручності дістатися до місця зйомок – знімальна група велика, багато реквізиту», – сказав Мирослав Дочинець.

За словами письменника, більшу частину фільму вже відзнято. Прем’єра кінострічки має відбутися у лютому 2025 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Для іноземного глядача її презентують англійською мовою. Хронометраж фільму складе півтори години.

Після світової прем’єри фільм презентують українському глядачу українською. Понад те, на основі відзнятого матеріалу, позаяк його назбиралося вже багато, після базового фільму може бути створений кількасерійний фільм, сказав Мирослав Дочинець.

Роман Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» вийшов друком у 2012 році. За цю книгу письменник двічі номінувався на Шевченківську премію, але зрештою отримав її за романи «Горянин» і «Криничар».

Відомий діяч, дисидент та філософ Євген Сверстюк у 2012 році назвав роман «Вічник» книгою століття в українській літературі: “Такої книги давно бракує в українському культурному просторі. Книги про українську людину, яка залишається собою на бездоріжжях XX віку. Мудру людину, мордовану колесом прогресу, сліпого у своїй рішучості й нещадності”.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінок Constant Production та міського голови Чернівців Романа Клічука

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