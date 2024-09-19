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Представництво ЄС в Україні запрошує на виставку мистецьких робіт учасників артрезиденції в Ужгороді

19 Вересня 2024 10

22 вересня із 15:00 в артпросторі «Ліс» в Ужгороді працюватиме унікальна виставка робіт митців — як українських, так і з країн ЄС.

Це яскрава кульмінація артрезиденції «ЄС-Україна: стійкий взаємозв’язок, єдина спадщина, спільне майбутнє», що відбувалась в Ужгороді з 16 вересня. На виставці 10 митців з ЄС і 10 представників українського мистецького середовища покажуть свої роботи, які створили в групах у межах Резиденції.

Реєструйтеся за посиланням.

Організатори запрошують усіх насолодитися розмаїттям сучасних стилів, технік та ідей і водночас переконатися, що Україна та ЄС мають багатий спільний досвід та майбутнє.

Артрезиденція є частиною проєкту «Культурна дипломатія: Україна-ЄС 2023—2024», що фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організаторами

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