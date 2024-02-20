Правовий навігатор для військових, ветеранів та їхніх сімей з’явився у формі застосунку

Мобільний застосунок з інформацією про ВЛК, МСЕК, про рапорти й виплати, а також з відповідями на десятки інших запитань, які турбують під час військової служби та після її завершення запустила команда правозахисного центру для військових “Принцип”.

Мобільний застосунок працює навіть у разі відсутності мережі, тож доступ до юридичної довідки та до шаблонів документів – включно з рапортами, які можна буде зберегти на телефон — буде завжди. “Чому вирішили йти шляхом Додатку? Бо телефон – завжди під рукою, а отже і доступ до юридичної довідки і шаблонів документів. Навіть без Інтернету”, — пояснив керівник правозахисного центру “Принцип” Масі Найєм.

З нового саме в застосунку:

– Відображає перелік медичних закладів, соціальних служб, їхні контакти й розклад роботи за місцем, яке вас цікавить, а також надає можливість прокласти маршрут до цього закладу.

– Сповіщає головні оновлення у процедурах, які вас стосуватимуться. Наприклад, часто бувають оновлення по виплатах – краще не пропускати цього.

Завантажити застосунок для андроїда та iOS можна за посиланнями:

Google play https://bit.ly/49HA8jx

AppStore https://apple.co/42OwKkL

Varosh,

Фото: Фокус

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