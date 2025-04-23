Локація стане зручним простором для відпочинку, споглядання та фотографування.

Оглядовий майданчик на Ужоцькому перевалі функціонував ще раніше, однак з часом занедбався.

Два роки тому працівники Ужанського національного парку почали поетапно його відновлювати, аби привести локацію до ладу й облаштувати комфортне місце для відпочинку мандрівників, розповів у коментарі Varosh начальник відділу рекреації та благоустрою національного природного парку Олег Горбей.

«Минулого року ми встановили нову огорожу й обладнали зручний простір для відпочинку з лавицями й альтанкою. Цього року встановлюємо інтерактивний стенд, на якому підписані кілька основних вершин, які можна споглядати з перевалу», – сказав Олег Горбей.

Серед вершин, які вказана на стенді – вершини Вододільного хребта Дрогобицький камінь та Кінчик Гнильський, гори Стожок та Лютянська Голиця.

Дорогою до локації також обладнали вказівник та інформаційний стенд, аби зорієнтувати подорожніх.

За словами Олега Горбея, роботи проводять зусиллями Ужанського нацпарку, тож здійснюють їх почергово. На майбутнє планують також додати на локації інформаційні матеріали та облаштувати ще одну, більшу альтанку.

«На майданчику можна буде споглядати краєвиди, що відкриваються на перевалі, а також зручно відпочити та перекусити, зробити гарні світлини», – розповів Олег Горбей.

Як повідомляв Varosh, восени минулого року в Ужанському нацпарку почали розробляти нову туристичну стежку повз залишки оборонних споруд Лінії Арпада.

А з січня 2025 року у національному природному парку стартував моніторинг рисі європейської.

Тим часом, нову туристичну атракцію – оглядовий майданчик та велику гойдалку на горі – облаштовують також у високогірному закарпатському селищі Ясіня на Рахівщині.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Ужанського національного парку у Фейсбуці

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