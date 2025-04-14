Маршрут курсування потягу тимчасово змінюється через аварію на чеській залізниці.

Як повідомляють в Укрзалізниці, сьогодні, 14 квітня маршрут рейсів між Прагою та Чопом для пасажирів, що прямують з/до України поїздами №122/123 Прага – Чоп – Прага чеського перевізника RegioJet зазнав змін через аварію на чеській залізниці.

Пасажири, які далі з Чопа планували пересідати на інші поїзди Укрзалізниці, можуть сісти зі своїм поточним квитком на поїзд №750 Чоп – Київ, який відправиться о 5:20 з Чопа: в поїзді для них будуть заброньовані окремі місця, а на вокзалі – місця очікування.

З огляду на це, пасажири, які прямують цим рейсом до України, мають на станції Кошиці пересісти в поїзд №964 Братислава – Чоп , який відправлятиметься з Кошиць о 17:46 та прибуватиме в Чоп о 21:41 .

Так, сьогодні згаданий поїзд курсуватиме тільки до/з станції Кошице (Словаччина).

Також з пересадкою прямуватимуть пасажири, які їхатимуть поїздом №123 Чоп-Прага. Пасажирам цього рейсу на станції Чоп треба сісти в додатковий дизель-поїзд, який словацька залізниця доєднає до поїзда №965 Чоп – Кошице. Відправлення з Чопа о 21:06, прибуття у Кошице о 22:50.

По станції Кошице пасажири зможуть пересісти у свій поїзд №123 (Чоп) – Кошице – Прага і прямувати далі встановленим маршрутом.

Про поїзд Прага-Чоп

Як повідомляв Varosh, поїзд чеського перевізника RegioJet сполученням Прага-Чоп курсує з весни 2024 року. На залізничний вокзал Чопа потяг вперше прибув 28 березня 2024-го, вирушивши напередодні з Праги.

У поїзді є вагони другого класу (сидячі); вагони з купе, де є можливість спати в дорозі. Також є окремі жіночі вагони, які, за словами Якуба Свободи, мають значний попит серед пасажирок з України, адже у них жінки відчувають себе у більшій безпеці. З-поміж пасажирських місць 80 місць – лежачі та 54 – сидячі.

Наразі тривають роботи з прокладання колії європейського зразка між Чопом та Ужгородом. Через це на кілька місяців змінено графік руху низки поїздів.

Пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині 2025 року.

Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Varosh

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