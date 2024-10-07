Поїзд Київ-Братислава, розбудова пунктів пропуску: підсумки візиту словацького прем’єра на Закарпаття

В Ужгороді відбулася зустріч між урядовими делегаціями України та Словацької Республіки у рамках другого раунду міжурядових консультацій. Головували на зустрічі прем’єр-міністри України та Словаччини Денис Шмигаль та Роберта Фіцо відповідно.

Як повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів України, українська та словацька сторони обговорили реалізацію спільних інфраструктурних та енергетичних проектів і поглиблення економічної співпраці. Зокрема, домовилися про реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора «Мукачево-Вельке Капушани». Перший етап будівельних робіт планують завершити у 2026 році.

Також обговорили подальшу співпрацю у сфері розширення залізничного сполучення. Очікується, що у середині грудня 2024 року вдасться запустити потяг Київ-Кошиці через Чоп із потенційним продовженням до Братислави.

«Наприкінці цього року плануємо запустити сполучення Києва із основними словацькими містами – Братиславою та Кошицями. Зручну стиковку забезпечимо в Чопі. Паралельно з цим працюємо над будівництвом вузької колії з Чопа до Ужгорода. Це дозволить продовжити пасажирське сполучення Братислава-Чоп до обласного центра. У графіку руху 2025-26 років плануємо реалізувати і цю можливість», – повідомив за підсумками зустрічі іністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Домовилися і про розбудову та вдосконалення пунктів пропуску. Наразі частково модернізований прикордонний пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке»: там встановили нове обладнання, розширили смуги руху транспорту. Відтак щодобова пропускна здатність пункту пропуску зросла на тисячу автомобілів. У планах – розширення пункту пропуску для використання пішоходами.

Серед нових домовленостей – відкриття для пасажирського сполучення залізничного пункту пропуску «Павлове-Матіовце», який нині працює як вантажний.

Окремо торкнулися питання оборони та безпеки. Як повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого локалізовані в Словаччині, про збільшення виробництва снарядів.

Шмигаль підкреслив, що Україна розраховує на започаткування спільного виробництва інженерної техніки, яке розташовуватиметься на території нашої держави. Зокрема, йдеться про виробництво розмінувальних машин «Bozena».

Також він зазначив, що Україна вдячна за готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування.

Серед іншого, в ході візиту словацької делегації сторони підписали 4 документи в економічній, соціальній та оборонній сферах.

Так, уряди двох країн уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові вектори взаємодії: посилення політичного діалогу та побудову добросусідських відносин, а також підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Другий підписаний документ — Протокол про реадмісію, яким вдосконалюється алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

За підсумками консультацій укладено й Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Він передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності.

Також підписано Меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами двох держав.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Урядовий портал

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