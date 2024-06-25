Поїзд Чернівці-Ужгород скасували через низький попит: як дістатися залізницею з пересадками

Рейс Чернівці-Ужгород скасували 13 червня.

Потяг, що забезпечував пряме сполучення Ужгород із Чернівцями, курсував неповних 3 місяці.

Пасажирський поїзд 345/346 Чернівці-Ужгород Укрзалізниця запустила 28 березня. Він був призначений для забезпечення на станції Чоп пересадкового сполучення на поїзд Прага – Чоп від чеського оператора RegioJet.

Попередньо у відомстві очікували, що на кожному рейсі потягом користуватиметься 90-100 пересадкових пасажирів.

Однак за результатами аналізу курсування поїзда Чернівці-Ужгород у період з 28 березня до 3 червня середня посадка на поїзд на станції Чоп склала 23 пасажири, а висадка з поїзда – 24 пасажири, повідомили на інформаційний запит Varosh в АТ «Укрзалізниця».

«Зважаючи на низький попит з боку пасажирів і, відповідно, негативний фінансовий результат курсування зазначеного поїзда, прийнято рішення про скасування курсування поїзда N 345/346 Чернівці – Ужгород з 13.06.2024», – йдеться у відповіді на запит.

Разом із тим, у відомстві повідомили, що залізничне сполучення між Чернівцями й Ужгородом забезпечується з пересадкою на станції Львів.

З Чернівців до Ужгорода:

З поїзда N 8/7 Чернівці – Київ (прибуття о 23:50) на поїзди: N 40/39 Запоріжжя – Солотвино та N 48/47 Запоріжжя – Ужгород (курсують через день, відправлення о 00:01); N 368/367 Ковель – Ужгород (відправлення о 00:23)

або

з поїзда N 216/215 Чернівці – Запоріжжя (прибуття о 18:07) на поїзд No 749/750 Київ – Ужгород (відправлення о 20:09).

З Ужгорода до Чернівців:

з поїзда No 367/368 Ужгород – Ковель (прибуття о 05:18) на поїзд No 136/135 Одеса – Чернівці (відправлення о 06:30)

або з поїзда No 45/46 Ужгород-Харків (курсує через день, прибуття о 16:58) на поїзд No 702/701 Чернівці – Львів (відправлення о 17:20).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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