«Повернись живим» оголосив масштабний збір «Зброєносці» для чотирьох бригад

Фонд збирає 200 мільйонів гривень на зброю, РЕБ, транспорт і дрони для чотирьох бойових бригад ЗСУ, серед них і закарпатська.

У рамках проєкту «Зброєносці» будуть забезпечені чотири бойові бригади ЗСУ колективним піхотним озброєнням, засобами радіоелектронної боротьби, новими пікапами та різними типами дронів. Також інструктори «Повернись живим» зі стрільби із закритих позицій проведуть навчання для цих підрозділів.

Які бойові бригади будуть забезпечені зброєю?

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

24-та окрема механізована бригада ім. Короля Данила

68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада

«Зброєносці» — це комплексне рішення для бойових бригад Збройних Сил України. Кожна складова ініціативи вирішує свою задачу:

засоби радіоелектронної боротьби — підвищують живучість підрозділу,

дрони — забезпечують ефективність застосування зброї,

транспорт — відповідає за мобільність та швидкість реакції,

зброя — заповнить штатну потребу у визначеному колективному піхотному озброєнні,

додаткове навчання – допоможе це озброєння ефективніше застосовувати.

Що придбають за зібрані кошти:

40 одиниць автоматичних станкових грантатометів

36 одиниць 82-ММ мінометів

36 одиниць 120-ММ мінометів

140 одиниць DJI MAVIC 3 T

100 одиниць DJI MAVIC 3 Е

40 одиниць пікапів

40 одиниць засобів РЕБу

Дружня банка від Varosh для Повернись живим.

Військові захищають нас, а ми стаємо їхніми зброєносцями — тими, хто готує до бою, несе і забезпечує зброю.

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