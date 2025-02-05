«Повернись живим» оголосив масштабний збір «Зброєносці» для чотирьох бригад

Фонд збирає 200 мільйонів гривень на зброю, РЕБ, транспорт і дрони для чотирьох бойових бригад ЗСУ, серед них і закарпатська.
У рамках проєкту «Зброєносці» будуть забезпечені чотири бойові бригади ЗСУ колективним піхотним озброєнням, засобами радіоелектронної боротьби, новими пікапами та різними типами дронів. Також інструктори «Повернись живим» зі стрільби із закритих позицій проведуть навчання для цих підрозділів.
Які бойові бригади будуть забезпечені зброєю?
«Зброєносці» — це комплексне рішення для бойових бригад Збройних Сил України. Кожна складова ініціативи вирішує свою задачу:
Що придбають за зібрані кошти:
Дружня банка від Varosh для Повернись живим.
Військові захищають нас, а ми стаємо їхніми зброєносцями — тими, хто готує до бою, несе і забезпечує зброю.
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