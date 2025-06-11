Потяг сполученням “Київ-Ясіня” призначила Укрзалізниця

На літний сезон низку пасажирських поїздів призначила Укрзалізниця. На Закарпаття з огляду на зростання попиту, крім додаткового поїзда №283/284 “Київ-Ужгород” їздитиме через день поїзд №203/204 Київ — Ясіня.

Він їхатиме з Києва 23 та 25 червня (відправлення — о 23:00, прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня); з Ясіня — 24 та 26 червня (відправлення о 18:05, прибуття до Києва о 09:18).

Поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту — тож це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно. Час у дорозі становитиме 14 годин 52 хвилини. Додатковий поїзд Київ-Ужгород курсуватиме з 12 травня

“Середня кількість призначених складів у розкладі Київ Ясіня говорить про те, що цей напрямок не є дуже важливим, але в той же час постійний пасажиропотік змушує підтримувати залізничне сполучення на такому рівні як зараз. Розклад поїздів Київ – Ясіня складено так, що можна поїхати за цим напрямком вночі, днем, ввечері”, — кажуть в Укрзалізниці.

Загалом у літньому сезоні 2025 року Укрзалізниця передбачила 18 пар додаткових поїздів, частина з яких уже в графіку, інші — будуть призначатись окремими рішеннями, про які повідомлятимуть додатково.

Пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має запрацювати цього року

Нагадаємо, пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині 2025 року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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