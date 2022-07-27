Потяг на мільйон: як словаки надіслали до Закарпаття 300 тон гуманітарної допомоги

Гуманітарну допомогу в розмірі близько мільйона євро надіслала в Україну потягом словацька організація ”Людина в біді” (“Človek v ohrození“). Спільно з чеською сестринською організацією „Člověk v tísni“ вдалося переправити потягом в Україну більше 300 тон гуманітарної допомоги. Переважно це продукти тривалого зберігання, засоби гігієни, вітаміни та посуд, які зараз вкрай необхідні. 512 піддонів гуманітарної допомоги призначені для внутрішньо переміщених осіб, які мають нестачу продуктів харчування та гігієнічних засобів.

Вероніка Кусіова, головна менеджерка програми в Україні в “Človek v ohrození” сказала, що тепер їхня організація може зосередитися на іншому, гостро необхідному виді допомоги – забезпеченні комунальних закладів вентиляторами, холодильниками та морозильними камерами та різним кухонним обладнанням.

“У нинішню спекотну погоду в комунальних закладах, де в одному приміщенні мешкає 8-10 людей, дуже тепло, там неможливо перебувати. Зберігання продуктів на вікнах — більше не вихід, і саме холодильники та морозильні камери наразі є надзвичайно важливими, аби їжа не псувалася”, — каже вона.

Наразі на Закарпатті офіційно зареєстровано близько 130 000 внутрішньо переміщених осіб, фактична кількість за оцінками є більшою.

Varosh

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