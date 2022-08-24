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«Потяг до перемоги»: 7 вагонів, розписаних митцями, запустила на маршрут «Київ-Ужгород» Укрзалізниця

24 Серпня 2022 24

Від 23 серпня Укрзалізниця запустила 7 вагонів, розписаних українськими митцями, на маршрут “Київ-Ужгород”. “Кожен вагон присвячено тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Історії про це можна прочитати, відсканувавши QR-код на вагоні, який веде на сайт проєкту”, — йдеться на сайті “Укрзалізниці”.

Ілюстрації на вагонах зробили різні художники:

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«Потяг до перемоги» — це спільний проєкт-подяка “Укрзалізниці”, комунікаційної агенції Gres Todorchuk та українських митців під кураторством Каті Тейлор усім партизанам, залізничникам, лікарям, військовим і цивільним українцям.

«Потяг до перемоги» вирушив у перший рейс 23 серпня з Києва та прибуває до Ужгорода в День Незалежності.

Varosh

Фото: “Укрзалізниця”

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