Поштову марку “ПТН ПНХ!” погасили в Ужгороді

В Ужгороді погасили поштову марку “ПТН ПНХ!”, яку “Укрпошта” презентувала до річниці повномасштабної війни. На ній зображено графіті Бенксі, яке він залишив на стіні зруйнованого будинку в Бородянці: боротьба двох дзюдоїстів, у якій маленький хлопчик відправляє дорослого борця в нокаут.

Погашення відбувалося в приміщенні Закарпатської академії мистецтв і вибір місця невипадковий, — пояснив Varosh директор Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій.

— Ця марка непроста: окрім того, що її випуск присвяченій річниці російської агресії, 7 гривень з продажу кожної марки йдуть на відновлення постраждалих закладів освіти в Україні, — розповів він. — Тому ми й вирішили зробити під час погашення таке поєднання освітньо-мистецьких моментів: погасити марку в нашій академії мистецтв. Таким чином вклали в акцію сенс того, що мистецтво і освіта завжди переможуть невігластво.

В погашенні брали участь директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець, проректор академії мистецтв Анна Бокшан, голова Закарпатської асоціації філателістів Геннадій Буткевич та власне Сергій Калій.

Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок. До марок також випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, презентаційну папку та рамку, тематичне худі, — пише “Укрпошта”.

Марку можна придбати у відділеннях “Укрпошти” або замовити за посиланням: bit.ly/banksy-ukrposhta

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатської академії мистецтв у Фейсбуці

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