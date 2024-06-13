Укрпошта презентувала поштову марку “Україно, вперед!”, щоб підтримати національну збірну з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі Євро-2024. Випуск марки здійснили за підтримки Української асоціації футболу, кажуть в Укрпошті.

Погашення штемпелем «Перший день. Україно, вперед!» пройшло в Києві на головпоштамті, спецпогашення відбулося у всіх регіонах України. В Ужгороді в церемонії погашення марки на стадіоні «Авангард» взяли участь міський голова Богдан Андріїв, начальник відділу поштових послуг Закарпатського регіону Василь Плакош, начальниця управління у справах культури, молоді та спорту міськради Алла Чернобук, віце-президент Асоціації філателістів України Микола Дудник, голова Закарпатського обласного товариства філателістів Геннадій Будкевич.

Поштову марку “Гвардії героям” погасили в Ужгороді

Поштова марка «Україно, вперед!» з круглою перфорацією, що містить зображення футбольного м’яча з логотипом Української асоціації футболу, надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету. Футбольний м’яч символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на іншому полі – полі бою.

Тираж марки – 560 000 примірників. Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 15,00 грн). На аркуші – 8 марок. Тираж конверта «Перший день» – 30 000 примірників, як і карток. Ціна маркового аркуша 120,00 грн. Художник марки, конвертів, карток та штемпеля «Перший день» – Антон Хрупін, автор відомого воєнного випуску “Вільні. Незламні. Непереможні”.

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Відсьогодні продукцію «Україно, вперед!» можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Власники філабонементів посилання на оплату нового поштового випуску отримають впродовж червня, кажуть в Укрпошті.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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