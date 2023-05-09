Поштову марку “Гвардії героям” погасили в Ужгороді

На площі Народній біля флагштоку відбулося спецпогашення марки “Гвардія наступу”. Це блок із трьох марок і є продовженням серії, присвяченої Силам оборони і безпеки України, — пояснив Varosh директор Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій.

— Цього разу марка присвячена трьом складовим Гвардії наступу: Національній поліції, Державній прикордонній службі та Національній гвардії. Відповідно у погашенні брали участь представники цих служб, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита та я, — розповів Сергій Калій.

Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», присвячений різним родам військ: сухопутним, десантникам, танкістам та авіації. Його Укрпошта презентувала в жовтні 2022.

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Погашення цієї марки відбулося сьогодні по всіх обласних центрах. Відтепер поштівки блоку “Гвардії настпу” можна прибати в усіх відділеннях Укрпошти. Тираж блоку – 235 000 примірників. Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки.

“Донати, зібрані з 4 по 9 травня під час оформлення замовлення в Поштовому маркеті Укрпошти, будуть направлені на допомогу та підтримку спецпідрозділів «Гвардії наступу»”, — кажуть в Укрпошті.

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА в Телеграмі

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