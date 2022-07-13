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Поштові марки «Ассоль вже не та» і «Святий Миколай рятує Миколаїв» погасили в Ужгороді

13 Липня 2022 64

Біля Ужгородського головпоштамту урочисто погасили поштові марок «Ассоль уже не та…» та «Святий Миколай рятує Миколаїв». Погашення провели керівники Асоціації міст України, Ужгородської дирекції «Укрпошти», Ротарі клубів «Ужгород», «Одеса-Ришелье», «Миколаїв», туристичної родини України. За словами Тетяни Чичкалюк, віцепрезидентки Національної туристичної організації, Ужгород став 14-м містом, де погасили ці марки.

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— Карикатуру з Ассоль намалював художник з Одеси Віктор Джевага: дівчина у військовому однострої з джавеліном на плечі зустрічає «русскій» корабель з пурпуровими парусами, — розповіла вона. — Так ми зробили тематичну марку з Ассоль. Святий Миколай — це робота Юрка Журавля, художника, лідера гурту «От вінта». Я побачила цей малюнок і зрозуміла, що це буде друга марка. «Ассоль» вперше погасили в Миколаєві, а «Миколай» — в Рівному, тому що автор малюнку, Юрко Журавель, з Рівного.

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За словами Тетяни Чичкалюк, всі марки різняться: в Ужгороді їх погасили штемпелем з фразою «Ужгород — місто сакур», у Львові — «Львів — місто ідей», «Одеса — жемчужна у моря», «Миколаїв — вітрила України», «Чернігів — місто легенд», «Київ — місто каштанів» тощо.

Придбати ці марки можна буде на головпошті та на туристичних локаціях міста. Наклад обох марок лімітований — 500 примірників кожної. Вартість з листівкою — 300 гривень, без листівки — 150.

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Офіційно погасили марку всі причетні до події люди: Олександр Федоров, член Міжнародної федерації журналістів, Тетяна Чичкалюк, Олег Лукша (Ротарі-клуб Ужгород), міський голова Богдан Андріїв та депутати міської ради.

Varosh

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