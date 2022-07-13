Поштові марки «Ассоль вже не та» і «Святий Миколай рятує Миколаїв» погасили в Ужгороді

Біля Ужгородського головпоштамту урочисто погасили поштові марок «Ассоль уже не та…» та «Святий Миколай рятує Миколаїв». Погашення провели керівники Асоціації міст України, Ужгородської дирекції «Укрпошти», Ротарі клубів «Ужгород», «Одеса-Ришелье», «Миколаїв», туристичної родини України. За словами Тетяни Чичкалюк, віцепрезидентки Національної туристичної організації, Ужгород став 14-м містом, де погасили ці марки.

— Карикатуру з Ассоль намалював художник з Одеси Віктор Джевага: дівчина у військовому однострої з джавеліном на плечі зустрічає «русскій» корабель з пурпуровими парусами, — розповіла вона. — Так ми зробили тематичну марку з Ассоль. Святий Миколай — це робота Юрка Журавля, художника, лідера гурту «От вінта». Я побачила цей малюнок і зрозуміла, що це буде друга марка. «Ассоль» вперше погасили в Миколаєві, а «Миколай» — в Рівному, тому що автор малюнку, Юрко Журавель, з Рівного.

За словами Тетяни Чичкалюк, всі марки різняться: в Ужгороді їх погасили штемпелем з фразою «Ужгород — місто сакур», у Львові — «Львів — місто ідей», «Одеса — жемчужна у моря», «Миколаїв — вітрила України», «Чернігів — місто легенд», «Київ — місто каштанів» тощо.

Придбати ці марки можна буде на головпошті та на туристичних локаціях міста. Наклад обох марок лімітований — 500 примірників кожної. Вартість з листівкою — 300 гривень, без листівки — 150.

Офіційно погасили марку всі причетні до події люди: Олександр Федоров, член Міжнародної федерації журналістів, Тетяна Чичкалюк, Олег Лукша (Ротарі-клуб Ужгород), міський голова Богдан Андріїв та депутати міської ради.

Varosh

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