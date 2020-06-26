Проголосуйте. Поштова марка з листоношею Федором Фекетою номінована на кращу в Європі

Укрпошта ввела в обіг марку “Листоноша Федір Фекета”. Він був легендарним, адже щодня пішки долав 60 км, аби всім доставити листи.

Федір народився у Тур’ї Реметі у 1791 році, понад 30 років працював листоношею, щодня пішки ходив до Ужгорода й назад, аби всім доставити пошту. А це більше за марафонську дистанцію! Якось узимку 1838 року невдало ступив на кригу річки, шубовснув під воду, застудився і невдовзі помер. Земляки встановили на його честь барельєф на стіні церкви з написом: «В Пам’ять Приязности, Тверезности, Чесности і Послужности посла Теодора Фекета. Помер Г(ода) Б(ожого) 1838». Йому також встановлений пам’ятник у Перечині.

Спецпогашення марки відбулося 25 червня 2020 року у Главпоштампі в Києві. 25 червня її урочисто “погасили” і в Перечині.Тираж – 100 000 примірників, номінальна вартість – 1 долар. Зображення створила художниця Ірина Медведовська. До марки випущено конверт “Перший день”, блок, а також виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

Марка номінована у конкурсі PostEurop на найкращу марку Європи 2020, за темою “Давні поштові маршрути”. Проголосуйте за неї тут.

Varosh