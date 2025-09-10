Facebook
Новини

Портрети полеглих у війні захисників перенесли в Ужгороді у сквер на площі Петефі

10 Вересня 2025 69

В Ужгороді портрети полеглих у війні за Україну Героїв перенесли й розмістили у сквері на площі Шандора Петефі.

Відтепер символічна Алея пам’яті розташована біля пам’ятника “Хрест хоробрості захисникам України”, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Місце обрали не випадково: у сквері немає магазинів чи розважальних закладів, натомість тут відбуваються панахиди. Це простір, де кожен може зупинитися, вшанувати пам’ять і віддати шану Героям. Нову локацію попередньо узгодили з родинами воїнів.

gal-315751

Алею пам’яті з портретами на тоді 110 полеглих за Україну Героїв відкрили в Ужгороді у 2023 році напередодні Дня захисників. На портретах – воїни, які стримували російських окупантів і в 2014 році, і після повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Багато з них знайшли свій останній спочинок на Пагорбі Слави в Ужгороді.

Саме вулична інсталяція на площі Петефі стала символом ушанування їхньої жертовності.

Нині, на жаль, список захисників, які віддали життя за Україну, продовжує зростати. Тож Алею пам’яті оновили й доповнили світлинами тих, хто нещодавно відійшов у вічність.

gal-315772

Крім того, за повідомленням Ужгородської міської ради, напередодні під час засідання сесії міськради присвоїли звання “Почесний громадянин м. Ужгорода” (посмертно)  ще двом військовослужбовцям – Олександру Катринцю та Артему Коваленку.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Ужгородської міської ради

