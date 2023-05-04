Понад сотню антидронових рушниць виготовив мукачівець Сергій Герасимюк

Сергій Герасимюк почав виготовляти антидронові рушниці рік тому. Масово на фронт почав робити їх з жовтня, — розповіли в Мукачівській міській раді.

Сергій Герасимюк розповів, що іде виготовляти їх прийшла з початком війни, спочатку пробували різзні варіанти, але потім розібрали кілька рушниць, випрбували, на помилках пройшли всі етапи навчання і відтак почали робити масово.

“Вготовляють рушниці троє людей, — розповів чоловік. — Одна людина приходить тільки спаювати акумулятори, таку роботу, а так двоє людей роблять весь процес. Зараз я прийшов, а вже чотири рушниці готові до відправки. Це зробили за вихідні. Хлопці зібрали, а я маю тільки протестувати та промаркувати, зробити наліпки, зв’язатися із замовниками, записати адресу й відправити”.

Наразі команда виготовила понад 120 рушниць. Зараз їх у Сергія замовляють військові та волонтери.

Varosh,

Фото Мукачівської міської ради

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