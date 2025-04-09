536,3 тисячі гривень задекларувала на рекламні послуги торік Ужгородська міська рада. Такі цифри наводить програма «Прозорі міста». Згідно з дослідженням, малі та середні міста України (з населенням до 200 тисяч) з Рейтингу прозорості законтрактували понад 18,2 млн грн на рекламні послуги у 2024 році.

Понад половину всіх видатків — це реклама Ужгородської міської клінічної лікарні. Найбільша стаття витрат — 238 тис.гривень за послугу з розробки та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації для Ужгородської міської лікарні. Ще майже 100 тисяч (99 400 грн) — на маркетингові послуги. Цікаво, що обидва замовлення виконав один і той самий підприємець — Гурай Роберт Робертович.

Серед інших видатків — майже 100 тисяч на рекламні та маркетингові послуги супроводу змагань для Ужгородської міської федерації дзюдо. Рекламні послуги для Ужгородського пологового будинку обійшлися у 60 тисяч гривень. Ще 37 тисяч Ужгородська міська рада придбала інформаційний супровід у газеті “Ужгород”.

У дослідженні перевіряли також й інші закарпатські міста.

У Мукачеві замовляли послуги зі створення інформаційної продукції на управління соцзахисту та для лікарні Святого Мартина на суму близько 160 тис.гривень. Берегівська міська рада витратила на послуги SMM майже 100 тис., а також заплатила 72 тис. гривень за послуги радіомовлення на радіо “Пульс”. Хуст через Prozorro рекламні контракти не укладав.

Галина Гичка, Varosh

Інфографіка: програма “Прозорі міста”

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