Понад півмільйона на дрони зібрали на СакураФест в Ужгороді

564,098 гривень зібрали волонтери за три дні благодійного СакураФесту.

Гроші скерують більшою частиною на комплектуючі деталі для дронів, така відчутна сума підсилить і розробку нових приладів, і створення тих, які вже розроблені, і потребують тільки деталей, розповіла Varosh одна з організаторок фесту Юлія Дуб. Нагадаємо, захід організовували команди “Творчих волонтерів” та Руху підтримки закарпатських військових.

— Дуже сильно тішить, що ми досягли поставленої мети, і це досягнення величезної кількості людей, хоча в країні сталися жахливі події під час нашого заходу, — каже вона. — Ми долучилися до днів жалоби, скасували значну частину концертної програми, перенесли ряд активностей. Крім того, не дуже сприяла й погода — вітер зносив намети і трошки важко було організовувати якісь заходи, наприклад, як аквагрим, катання на конях, дитячі активності під таким шквальним вітром.

Наступних вихідних, 12-13 квітня, в рамках ярмарку діятимуть майстеркласи дитячої активності, будуть аніматори, катання на конях, аква-грим та фест Холі. Розташується ярмарок на тих самих локаціях: на площах Фенцика, Театральній та на набережній Незалежності.

— Водночас благодійні збори наші тривають, — каже Юлія Дуб. — Далі триває збір по Сакура Контемпорарі, триває продаж бокалів у точках партнерів і на цьому ярмарку теж можна задонатити. Також ми продовжуємо збирати частково кошти для бійців, які у нас лікуються в госпіталях, тому що є величезна потреба у спортивному одязі для хлопців, потрібні кросівки, адаптивний одяг. Більшість хлопців не мають поруч родини, яка могла б про них дбати, тому ми зосередимося на їхніх потребах.

Долучитися до збору можна не тільки безпосередньо на ярмарку, можна скористатися посиланням на благодійну банку, або карткою 5375 4112 0797 2493.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Департаменту культури Закарпатської ОВА

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