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Новини

Понад мільйон років: учені визначили вік кам’яних знарядь, знайдених у Королеві

7 Березня 2024 30

З’ясований вік знахідок робить Королево найдавнішим підтвердженим місцем проживання людей у Європі та підтверджує, що людина заселяла Європу зі сходу на захід — з Кавказу через Карпати.

Археологи, дослідники  з Академії наук Чеської Республіки у Празі встановили, що артефакти, знайдені у 1980-х роках у ранньопалеолітичній стоянці первісних людей у селищі Королево що на Виноградівщині, мають вік приблизно 1,4 мільйона років. Дослідження опублікував науковий журнал Nature.

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Знаряддя, знайдені в Королевській стоянці

Вік знахідок підтверджує теорію про те, що Homo erectus, або людина прямоходяча, заселяла Європу зі сходу на захід — з Кавказу через Карпати. «Досі не було вагомих доказів міграції зі сходу на захід», — каже співавтор дослідження, український археолог Роман Гарба.

“Для того, щоб визначити вік артефактів, Гарба з колегами використали метод датування на базі космогенних нуклідів — рідкісних ізотопів, що утворюються, коли космічні промені високих енергій стикаються з хімічними елементами в мінералах на поверхні Землі. За змінами в концентраціях цих космогенних нуклідів можна визначити вік мінералу”, — йдеться в публікації.

Це робить Королево найдавнішим підтвердженим місцем проживання людей у Європі. У Королеві не збереглися рештки скелетів тодішніх мешканців, щоб визначити, до якого саме виду вони належали.

Досі найдавніші точно датовані докази гомінідів у Європі включали скам’янілості та кам’яні знаряддя знайдені в Іспанії та Франції. Обидва мають вік від 1,1 до 1,2 мільйона років.

Що знайшли в Королевській стоянці первісних людей

Палеолітична Королевська стоянка на Закарпатті, якій близько 1 млн років, є найдавнішою археологічною пам’яткою в Україні. Їй приблизно мільйон років. Ділянку досліджувала експедиція Археологічного музею АН УРСР з 1975 по 1992 р.

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Одне зі знайдених знарядь первісних людей у Королеві

Тут знайшли знаряддя праці первісної людини з каменю (переважно з андезиту — вулканічної породи) — рубила, скребла, гостроконечники, різці, чопери, ножі. Кількість знахідок сягає близько 100 тис. одиниць. Серед них є знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців та пітекантропів, — пише Вікіпедія.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Бабель

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