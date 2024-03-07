З’ясований вік знахідок робить Королево найдавнішим підтвердженим місцем проживання людей у Європі та підтверджує, що людина заселяла Європу зі сходу на захід — з Кавказу через Карпати.

Археологи, дослідники з Академії наук Чеської Республіки у Празі встановили, що артефакти, знайдені у 1980-х роках у ранньопалеолітичній стоянці первісних людей у селищі Королево що на Виноградівщині, мають вік приблизно 1,4 мільйона років. Дослідження опублікував науковий журнал Nature.

Вік знахідок підтверджує теорію про те, що Homo erectus, або людина прямоходяча, заселяла Європу зі сходу на захід — з Кавказу через Карпати. «Досі не було вагомих доказів міграції зі сходу на захід», — каже співавтор дослідження, український археолог Роман Гарба.

“Для того, щоб визначити вік артефактів, Гарба з колегами використали метод датування на базі космогенних нуклідів — рідкісних ізотопів, що утворюються, коли космічні промені високих енергій стикаються з хімічними елементами в мінералах на поверхні Землі. За змінами в концентраціях цих космогенних нуклідів можна визначити вік мінералу”, — йдеться в публікації.

Це робить Королево найдавнішим підтвердженим місцем проживання людей у Європі. У Королеві не збереглися рештки скелетів тодішніх мешканців, щоб визначити, до якого саме виду вони належали.

Досі найдавніші точно датовані докази гомінідів у Європі включали скам’янілості та кам’яні знаряддя знайдені в Іспанії та Франції. Обидва мають вік від 1,1 до 1,2 мільйона років.

Що знайшли в Королевській стоянці первісних людей

Палеолітична Королевська стоянка на Закарпатті, якій близько 1 млн років, є найдавнішою археологічною пам’яткою в Україні. Їй приблизно мільйон років. Ділянку досліджувала експедиція Археологічного музею АН УРСР з 1975 по 1992 р.

Тут знайшли знаряддя праці первісної людини з каменю (переважно з андезиту — вулканічної породи) — рубила, скребла, гостроконечники, різці, чопери, ножі. Кількість знахідок сягає близько 100 тис. одиниць. Серед них є знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців та пітекантропів, — пише Вікіпедія.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Бабель

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