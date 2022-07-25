Понад мільйон гривень зібрали на благодійному футбольному матчі зірок у Минаї

Під час благодійного футбольного матчу«Збірна легенд» – «Збірна зірок», який відбувся в суботу, 24 липня в селі Минай зібрали понад мільйон гривень на підтримку Збройних сил України.

— У матчі взяли участь 35 зірок футболу та шоубізнесу, на трибунах зібрались понад 1 500 вболівальників, — розповів пресаташе ФК «Минай» Олександр Костюк. — Зіграли “Збірна легенд” – “Збірна зірок” – 8:7.

Зі слів Олександра Костюка, гроші з проданих квитків, аукціону, донатів під час трансляції та пожертв будуть передані громадській благодійній організації «Ліга Життя». За цей кошт придбають тепловізори та автівки для військових на передовій.

— Зі спортивної точки зору цей матч став унікальним тим, що в одній команді зіграли легенди «Динамо», «Шахтаря», «Дніпра» та «Металіста» – Олександр Шовковський, Даріо Срна, Руслан Ротань та Мирон Маркевич, — пояснив пресаташе. — І при цьому це не завадило Срні відзначитись голом у ворота Шовковського. Справа у тому, що футболісти час від часу переходили за команду зірок, щоб хоча б трішки підрівняти команди за силами.

Varosh

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