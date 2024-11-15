91,115 тисячу гривень зібрали на благодійному концерті гурт “Марина і Компанія” та Іван Попович і передали командиру військової частини, де служать закарпатці. Окремо зібрали кошти для волонтерів, які плетуть маскувальні сітки, — розповіла Varosh Марина Полончак, лідерка гурту “Марина і Компанія”.

— Ми пустили по залу тубус і зібрали ще окремо 23 тисячі, передали прямо на сцені нашим іршавським волонтерам з батальйону “Лють”, — розповіла співачка. — Вони мені вже подзвонили, що тканину вже купили.

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Іван Попович сам подзвонив Марині Полончак і зголосився до участі, бо почув, що планується благодійний концерт для військових.

— Він сказав, що хлопці-військові його знайомі, командира теж знає і хоче долучитися. Ми дуже давно знайомі, працювали разом і розділити з ним сцену для мене була честь. Відтак годину на сцені співав Іван Дмитрович, а годину — ми.

Концерт зібрав в Іршаві повний зал у Будинку культури, загалом близько 600 гостей.

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Зоряна Попович, Varosh.

Фото Василя Ловски

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