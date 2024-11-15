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Іван Попович та “Марина і Компанія” зібрали понад 90 тис. гривень для ЗСУ на концерті в Іршаві

15 Листопада 2024 529

91,115 тисячу гривень зібрали на благодійному концерті гурт “Марина і Компанія” та Іван Попович і передали командиру військової частини, де служать закарпатці. Окремо зібрали кошти для волонтерів, які плетуть маскувальні сітки, — розповіла Varosh Марина Полончак, лідерка гурту “Марина і Компанія”.

— Ми пустили по залу тубус і зібрали ще окремо 23 тисячі, передали прямо на сцені нашим іршавським волонтерам з батальйону “Лють”, — розповіла співачка. — Вони мені вже подзвонили, що тканину вже купили.

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Іван Попович сам подзвонив Марині Полончак і зголосився до участі, бо почув, що планується благодійний концерт для військових.

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— Він сказав, що хлопці-військові його знайомі, командира теж знає і хоче долучитися. Ми дуже давно знайомі, працювали разом і розділити з ним сцену для мене була честь. Відтак годину на сцені співав Іван Дмитрович, а годину — ми.

Концерт зібрав в Іршаві повний зал у Будинку культури, загалом близько 600 гостей.

Зоряна Попович, Varosh.

Фото Василя Ловски

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# благодійність # Іван Попович # Іван Попович Закарпаття # концерт # новини Varosh # підтримка ЗСУ

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