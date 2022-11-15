Понад 80 ракет випустила росія по містам України. Працює ППО

РФ випустила по Україні вже 80 ракет, 20 — ще летять, — сказав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що це наймасованіша ракетна атака по Україні з 24 лютого.
У Києві, в Чернігівській, Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Черкаській та Хмельницькій областях заявляють про вибухи, в містах працюють ППО. ,
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – у 15 областях України оголошена повітряна тривога.
У Києві є влучання у дві багатоповерхівки в Печерському районі. У Кременчуцькому районі Полтавщини також влучили в об’єкт інфраструктури, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін. Є влучання в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградщини.
Ракети вдарили по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та Чугуївського району області, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тут є перебої із електропостачанням.
Вибухи також пролунали у Львові. Ракети влучили в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в області, у Львові є проблеми з електропостачанням та перебої в роботі мобільних операторів, — передає Українська служба ВВС.
Varosh
Фото: Reuters
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