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Новини

Понад 70 пунктів незламності відкриють на Закарпатті

24 Січня 2023 25

До кінця січня в області планують розгорнути ще 75 пунктів незламності. Відкриють передусім у тих тергромадах, де досі їх немає і там, де їх недостатньо, — сказали Varosh у Закарпатській ОВА. Вони зможуть називатися “пунктами незламності” тільки в тому випадку, якщо зможуть забезпечувати всі необхідні вимоги: наявність світла, тепла, інтернету, мобільного зв’язку, місця для відпочинку, аптечки тощо.

— Доукомплектовувати пункти незламності будуть у містах районного значення, — пояснив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький — Стосовно громад, де пунктів незламності досі немає, то ми не будемо їх називати, аби не створювати напругу. Саме в цих населених пунктах і розгортатимуть нові пункти в першу чергу. Загалом, відповідно до кількості населення на Закарпатті слід розгорнути 431 ПН. Станом на 24 січня по області працює 356 таких осередків.

Punkty Nezlamnosti Uzhgorod

Скрін зі Stroom Map Uzhhorod

В ОВА сказали також, що по Ужгороду розгорнуто 40 пунктів незламності.

Нагадаємо, Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запустив онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами: кафе, аптеки, заправки, а також промарковані пункти незламності.

Varosh

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