Понад 70 пунктів незламності відкриють на Закарпатті

До кінця січня в області планують розгорнути ще 75 пунктів незламності. Відкриють передусім у тих тергромадах, де досі їх немає і там, де їх недостатньо, — сказали Varosh у Закарпатській ОВА. Вони зможуть називатися “пунктами незламності” тільки в тому випадку, якщо зможуть забезпечувати всі необхідні вимоги: наявність світла, тепла, інтернету, мобільного зв’язку, місця для відпочинку, аптечки тощо.

— Доукомплектовувати пункти незламності будуть у містах районного значення, — пояснив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький — Стосовно громад, де пунктів незламності досі немає, то ми не будемо їх називати, аби не створювати напругу. Саме в цих населених пунктах і розгортатимуть нові пункти в першу чергу. Загалом, відповідно до кількості населення на Закарпатті слід розгорнути 431 ПН. Станом на 24 січня по області працює 356 таких осередків.

В ОВА сказали також, що по Ужгороду розгорнуто 40 пунктів незламності.

Нагадаємо, Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запустив онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами: кафе, аптеки, заправки, а також промарковані пункти незламності.

Varosh

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