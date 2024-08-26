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Понад 60 літрів Леквару Перемоги зварили в Мукачеві

26 Серпня 2024 129

200 банок Леквару Перемоги наварили впродовж Дня Незалежності мукачівці. Сливовий леквар (густе сливове повидло без додавання цукру) варили в казані з 7-ї ранку до 23-ї вечора на подвір’ї ресторану «Порядний ґазда». Акцію організували волонтери команди “Мукачівські дрони”, які збирають гроші  на закупівлю дронів для наших військових Мукачівської ТГ, пояснив Varosh гід та волонтер Максим Адаменко.

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170 кг слив зібрали в своєму саду родина підприємців у Верхньому Коропці і подарували волонтерам команди для Леквара Перемоги. З них зварили близько 60 літрів леквара, розповів Макс Адаменко.

— Участь у підготовці слив і варінні леквара брали дуже багато людей, — розповів він. — Люди підходили цікавилися, шуріговали, фотографувалися на фоні казана, тепер це в нас новий тренд, не тільки фото з сакурою, а ще й з лекваром.

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До початку варки, на ранок Дня Незалежності, вже було продано 32 банки сливового леквара і замовлення продовжують надходити. Загалом вийшло 200 банок по 0,33 літра, сказав Макс Адаменко.

— На місці була волонтерська скринька, також можна було зробити внесок за QR-кодом. Замовлення можна було зробити заздалегідь, тоді ми «бронювали» баночку за людиною. Можна замовляти і з інших міст, надішлемо Новою поштою. Ми і планували зварити 200 банок леквару і отримати за них 100 тисяч, які скеруємо на дрони для ЗСУ, — каже він.

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Нагадаємо, мукачівські волонтери, підприємці та фахівці з електроніки об’єдналися для того, аби купувати комплектуючі та дрони для трьох підрозділів, де служать мукачівці. В рамках проєкту “Мукачівські дрони” Макс Адаменко проводить у школах лекції про дрони, проводить екскурсії та різного роду акції, кошти з яких ідуть на закупівлю дронів.

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Купити Леквар Перемоги-2024 можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Макса Адаменка у Фейсбуці

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# волонтери # Леквар перемоги # Макс Адаменко # Мукачівські дрони # новини Varosh # сливовий леквар

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