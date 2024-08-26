Понад 60 літрів Леквару Перемоги зварили в Мукачеві

200 банок Леквару Перемоги наварили впродовж Дня Незалежності мукачівці. Сливовий леквар (густе сливове повидло без додавання цукру) варили в казані з 7-ї ранку до 23-ї вечора на подвір’ї ресторану «Порядний ґазда». Акцію організували волонтери команди “Мукачівські дрони”, які збирають гроші на закупівлю дронів для наших військових Мукачівської ТГ, пояснив Varosh гід та волонтер Максим Адаменко.

170 кг слив зібрали в своєму саду родина підприємців у Верхньому Коропці і подарували волонтерам команди для Леквара Перемоги. З них зварили близько 60 літрів леквара, розповів Макс Адаменко.

— Участь у підготовці слив і варінні леквара брали дуже багато людей, — розповів він. — Люди підходили цікавилися, шуріговали, фотографувалися на фоні казана, тепер це в нас новий тренд, не тільки фото з сакурою, а ще й з лекваром.

До початку варки, на ранок Дня Незалежності, вже було продано 32 банки сливового леквара і замовлення продовжують надходити. Загалом вийшло 200 банок по 0,33 літра, сказав Макс Адаменко.

— На місці була волонтерська скринька, також можна було зробити внесок за QR-кодом. Замовлення можна було зробити заздалегідь, тоді ми «бронювали» баночку за людиною. Можна замовляти і з інших міст, надішлемо Новою поштою. Ми і планували зварити 200 банок леквару і отримати за них 100 тисяч, які скеруємо на дрони для ЗСУ, — каже він.

Нагадаємо, мукачівські волонтери, підприємці та фахівці з електроніки об’єдналися для того, аби купувати комплектуючі та дрони для трьох підрозділів, де служать мукачівці. В рамках проєкту “Мукачівські дрони” Макс Адаменко проводить у школах лекції про дрони, проводить екскурсії та різного роду акції, кошти з яких ідуть на закупівлю дронів.

Купити Леквар Перемоги-2024 можна за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Макса Адаменка у Фейсбуці

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