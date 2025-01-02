Понад 6 тис. робочих місць, 500 критично важливих підприємств: минулий рік для економіки Закарпаття у цифрах

Закарпаття разом з Україною та всім світом вступило у новий, 2025 рік.

Підбиваючи підсумки минулого року в розрізі Закарпаття, заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо оприлюднив ключові цифри як свідчення розвитку бізнесу та економіки області.

За інформацією Василя Іванча, впродовж минулого року в Закарпатські області зареєстровано понад 2 тис. 200 нових суб’єктів господарювання, і станом на зараз їх кількість становить більш як 81 тисячу. Разом із тим, у 2024 році в області створено понад 6 тис. нових робочих місць.

Торік в області додалося індустріальних парків: всього було зареєстровано 5 нових, тож тепер в області загалом є 10 індустріальних парків.

Крім того, 500 підприємств на Закарпатті було визначено критично важливими, що дозволило їм стабільно працювати і сплачувати податки.

Всі і фактори, зокрема, вплинули на формування й наповнення обласного бюджету: зафіксовано чотирикратне зростання сплати податку на прибуток підприємств. Дохідна частина тим часом зросла на 46% у порівнянні з минулим роком.

«Нині це понад 1 млрд 589 млн грн, що дозволило досягти рівня тогорічних фактичних надходжень без військового ПДФО, який цьогоріч спрямовується до державної скарбниці (минулого року до обласного бюджету надійшло 501 млн грн цього податку)», – уточнив Василь Іванчо.

Стабільне наповнення бюджету, своєю чергою, дозволило спрямовувати кошти на фінансування обласних програм з підтримки підприємців та бізнесу. Мова зокрема про програму «Energy Help», яка передбачає часткову компенсацію підприємцям за придбані альтернативні джерела електроенергії: 40 заявникам виплатили понад 4,2 млн грн. Також було надано 202 пільгових кредити населенню під 0% і 3% на суму 49,4 млн грн для покращення житлових умов за програмою «Власний дім».

За Програмою розвитку рослинництва затверджено 28 заявок від аграріїв області на суму 19 млн грн. Ще 18 фермерських господарств отримали 4,9 млн грн за Програмою підтримки тваринництва та переробки сільгосппродукції.

Впродовж року тривала також і робота із закордонними партнерами для залучення грантової підтримки у межах міжнародних програм, що фінансуються ЄС. За результатами від Закарпаття схвалено 51 проєкт, на які заплановано залучити близько 25 млн євро грантового фінансування, повідомив Василь Іванчо.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Василя Іванча у Фейсбуці

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